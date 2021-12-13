Украинцев обложили налогом на землю: кому и сколько придется платить

Украинцам начнут начислять налог на землю уже с 1 января 2022 года. Однако первые платежи делать надо будет в 2023 году. Налогом будут облагаться земельные участки сельскохозяйственного предназначения, находящиеся за чертой населенных пунктов, а также в их пределах, но размеп которых превышает 0,5 гектара. Платить придется около 1,2-1,3 тыс. грн за 1 гектар. Но это только в 2023 году. В 2024-м "расценки" вырастут.

Налог вводится согласно т.н. "ресурсному" закону 5600, принятому ранее в Верховной Раде. Называется он "минимальное налоговое обязательство для собственников земельных паев" (МНО).

МНО вводится с 1 января 2022 года. Но первые платежи делать надо будет в 2023 году.

Дело в том, что первый период начисления минимального налогового обязательства — 2022 год. Т.е., в 2023 году МНО будет начисляться за 2022 год.

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Налог на землю будет распространяться на собственников и пользователей земельных участков сельхозназначения, которые расположены за пределами населенных пунктов, а также в их пределах. Однако последнее касается только тех, у кого размер участка составляет 0,5 гектара и больше.

Собственники же земельных участков в населенных пунктах или дачных (садовых) кооперативах от уплаты МНО освобождаются. Также налог платить не будут те физлица, которые не получат соответствующего налогового уведомления в положенные сроки от орган контроля.

МНО состоит из ряда составляющих. В частности:

собственно, налога на землю;

налога с дохода за продажу урожая (выращенного на этом участке);

налога на доходы физлиц;

военного сбора с зарплат наемных работников.

Для земельных участков, нормативная денежная оценка которых проведена, налог будет рассчитываться по формуле:

МНО=Нормативная денежная оценка участка× 0,05× М (количество календарных дней, когда земля находится в собственности или аренде)/12.

Для участков, нормативная денежная оценка которых не проведена:

МНО=Нормативная денежная оценка 1 гектара земли в области× S (площадь земельного участка) ×0,05× М/12.

В 2023 году средний размер налога будет составлять 1,2-1,3 тыс. грн за гектар. В 2024-м же его размер увеличится до 1,4-1,5 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с сентября 2022-го начнут доначислять налоги за расходы, которые не смогут подтвердить. Речь идет, в том числе, о покупке квартир. Такое ужесточение введут сразу после того, как закончится налоговая амнистия.

Дело в том, что еще с 1995 года Государственная налоговая служба ведет учет всех белых доходов. Поэтому чиновники могут легко сравнить доходы и расходы и найти несовпадения.

Если окажется, что украинец тратит больше, чем зарабатывает, к нему возникнут вопросы: откуда взялись деньги? Уплачены ли с них налоги? И если налогоплательщик не сможет ответить, его заставят доплатить 19,5% налога.