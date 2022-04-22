У приближенного к Путину олигарха Фридмана нашли виллу во Франции: ее пока не конфисковали

На юге Франции была найдена семейная вилла подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину. Она находится в городке Сен-Тропе. Оформленная на дочерей олигарха вилла имеет площадь в 580 квадратных метров, а также бассейн, сауны и паркоместо под вертолет. В текущее время власти Франции еще не заморозили и не конфисковали ее. Однако вероятность этого есть.

Узнали о ней журналисты "Схем". Отмечается: семейная вилла Фридмана называется Copab. Она имеет собственный сайт и сдается в аренду.

"Вилла записана на французскую фирму SNC COPAB. Бенефициарами компании в равных долях являются [дочери Фридмана] Лора и Екатерина (по 49%), еще 1% – и право решающего голоса – остается за бывшей женой Михаила Фридмана Ольгой Айзиман. На последнюю также были наложены санкции Европейского Союза", – рассказывают журналисты.

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Они отмечают оставшийся 1% принадлежит гражданину Франции Кристофа Жерарда. Который также является руководителем SNC COPAB.

В то же время, несмотря на наложенные на Фридмана санкции, предполагающие, кроме прочего, замораживание активов, публичной информации об аресте виллы в Сен-Тропе нет. Более того, ее до сих пор можно забронировать:

аренда стоит 6 тыс. евро в сутки;

минимальный срок пребывания в ближайшие месяцы – 3 ночи.

При этом на июнь она уже забронирована.

В то же время, отмечается, по словам эксперта ОО "Центр противодействия коррупции" Татьяны Шевчук, существует вероятность, что Франция не только заморозит эту виллу, но и конфискует. Для этого, по ее словам, власти страны должны решить, что "имущество, которым формально владеют родственники, на самом деле контролируется подсанкционным лицом".

Фридман стал одним из первых российских олигархов, попавших в санкционный список ЕС. В обосновании указано: у Фридмана крепкие связи с администрацией Путина, а бизнес он построил за счет приближенности к власти. Он также обвиняется в содействии оккупации Крыма в 2014 году.

Российский Forbes оценивал его состояние в почти 12 млрд долларов. В Украине крупнейшими активами Фридмана являются Альфа-Банк и оператор мобильной связи Киевстар. Сейчас олигарх вышел из совета директоров этих компаний.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Франция заморозила 41 объект недвижимости подсанкционных российских граждан, оценив их в 620 млн долларов. Однако на самом деле, стоимость этого имущества приближается к 1 миллиарду долларов. А среди его собственников – 8 олигархов. В частности, Роман Абрамович.