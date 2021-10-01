У некоторых украинцев выросли пенсии: кто получит доплаты с 1 октября

Программу "возрастных" доплат в Украине с 1 октября расширили на пенсионеров 75-80 лет. С этого месяца к их пенсии каждый месяц будут добавлять 400 гривен. А минимальная пенсия таких пенсионеров теперь должна составлять не менее 2500 грн.

Таких пенсионеров в Украине – 2,4 млн, подсчитали в Министерстве социальной политики, Введение новой доплаты предусмотрено изменениями в постановлении Кабинета министров № 127.

Для прибавки нужно выполнить минимальные требования по стажу. Для мужчин это 25 лет, а для женщин – 20 лет.

Повышений пенсий для других пенсионеров с 1 октября не произошло. Кроме того, изначально ожидалось, что доплату пенсионерам старше 75 лет введут с 1 июля. Но летом на это не хватило бюджетных средств.

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В Украине существуют или планируются и другие доплаты к пенсиям:

Пенсионеры старше 80 лет с 2020 года получают дополнительные 500 гривен в месяц.

В 2022 году программу доплат за возраст расширят на пенсионеров старше 70 лет. К их пенсии ежемесячно будут добавлять по 300 грн.

С 1 июля лица с инвалидностью первой группы начали получать доплаты. Средства выплачиваю, если граждане получают пенсии и надбавки менее чем на 2200 в сумме.

Кабмин внедрил ежемесячную надбавку к пенсиям для военных.

Кроме того, бюджет-2022 предусматривает всеобщую индексацию пенсий с 1 марта 2022 года, а также доплаты военным пенсионерам и чернобыльцам. Впрочем, уже выяснилось, что денег на это может не хватить.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что еще изменится с 1 октября.