У мошенников появился новый способ нажиться на дефиците бензина в Украине

Мошенники придумали, как воспользоваться дефицитом бензина в Украине. Украинцам в соцсетях рассылают сообщения о предоставлении "государственных субсидий" на покупку топлива. Аферисты обещают 5000 грн за заполнение анкеты, но на самом деле это лишь очередной способ выманивания персональных данных.

О новой мошеннической схеме предупредили в сети заправок ОККО, чей бренд активно используют в рассылке. В компании подчеркнули, что никаких подобных акций у них нет.

"Мы обнаружили массовую рассылку странных сообщений со ссылкой на сайт, где сообщают, что в нашей сети действуют "государственные субсидии". Суть в том, что вы проходите опросник и якобы получаете 5000 грн. К тому же мошенники призывают делиться этим ссылками с друзьями и обязательно предоставить персональные данные. Для так называемой "достоверности" информации на сайте даже есть отзывы "счастливых победителей", – сообщили в сети.

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Там напомнили: все новости об акциях публикуются исключительно на официальных страницах компании (сайт, Facebook, Instagram), а также в приложении программы лояльности. Кроме того, украинцев просят проверять все ссылки, которые им присылают.

"Не перейдите по ссылке, если в адресе набор символов. Если вы перешли по ссылке, ни в коем случае не предоставляйте ваши персональные данные", – посоветовали в сети.

В условиях дефицита бензина украинцам также предлагают купить топливо в интернете за 90-100 грн/л. И это не только перекупщики. Среди продавцов есть и мошенники, которые или не продадут бензин вовсе, или продадут "бодягу".

Как сообщал OBOZREVATEL, одни из крупнейших сетей АЗС в Украине, ОККО и WOG, ослабили ограничения на продажу бензина и дизеля. Теперь WOG продает клиентам до 20 л в сутки вместо 10 л. А ОККО – от 15 л. В то же время украинцы в соцсетях жалуются, что эти изменения ввели только на словах, ведь топлива на заправках "как не было, так и нет".

Новые лимиты на ОККО действуют только при наличии карточек лояльности этих сетей. Четкие ограничения – индивидуальные для каждого клиента, говорится в сообщении компании.