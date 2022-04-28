У домработницы Медведчука нашли и изъяли более полумиллиона долларов, – генпрокурор

В ходе обысков у домработницы задержанного пророссийского политика Виктора Медведчука следователи обнаружили и изъяли более полумиллиона долларов. Конкретнее – 467 тыс. долларов и 87 тыс. евро.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Она отметила: обыск проводился в рамках расследования финансирования действий, совершенных с целью:

насильственной смены или свержения власти;

или изменения границ Украины.

"В ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины у домработницы Медведчука провели санкционированный судом обыск и изъяли 467 тыс. долларов и 87 тыс. евро. Она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука", – говорится в сообщении.

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Ранее же руководитель отдела коммуникации Нацагентства по розыску и управлению активами (АРМА) Павел Бульдович сообщил, что арестованная 92-метровая яхта Виктора Медведчука Royal Romance будет выставлена на продажу. Все вырученные средства направят в госбюджет Украины. Физически же она находится в Хорватии, где ее арестовали 16 марта.

"Хорватские правоохранители наложили арест, чтобы никто не совершил с яхтой какие-либо действия. После ареста яхты Офис генпрокурора обратился в АРМА касательно разработки дорожной карты управления этим объектом. Позже, скорее всего, агентство организует продажу яхты на аукционе, чтобы направить вырученные средства в пользу государства", – объяснил Бульдович.

92-метровая Royal Romance является одной из пяти самых больших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 миллионов долларов. Само судно стоит более 200 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля Служба безопасности Украины задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Он подозревается в госизмене по двум производствам, а также в содействии террористической организации.

В первые дни войны Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Среди арестованного имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко – 23 дома, 32 квартиры и 26 машин. Поиск активов продолжается.