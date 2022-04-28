Арестованную 92-метровую яхту Медведчука продадут на аукционе

Арестованная 92-метровая яхта Виктора Медведчука Royal Romance будет выставлена на продажу. Все вырученные средства направят в госбюджет Украины. Сейчас яхтой распоряжается Нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА).

Об этом сообщил руководитель отдела коммуникации АРМА Павел Бульдович, пишет "Радио Свобода". Он напомнил, что физически яхта находится в Хорватии, где ее арестовали 16 марта.

"Хорватские правоохранители наложили арест, чтобы никто не совершил с яхтой какие-либо действия. После ареста яхты Офис генпрокурора обратился в АРМА касательно разработки дорожной карты управления этим объектом", – объяснил Бульдович.

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Сейчас прокуратура ведет расследование по делу Медведчука, а АРМА обеспечивает управление арестованными активами политика. Позже, скорее всего, агентство организует продажу яхты на аукционе, чтобы направить вырученные средства в пользу государства, уточнил Бульдович.

Напомним, решение о передаче яхты АРМА принял Лычаковский районный суд г. Львов. В постановлении суда также указано, что яхта в дальнейшем будет продана. Сейчас судно находится в порту города Риека в Хорватии.

92-метровая Royal Romance является одной из пяти самых больших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 миллионов долларов. Само судно стоит более 200 млн долларов.

Медведчук еще в 2021 году пытался спрятать яхту Royal Romance от санкций. Тогда семья Медведчука провела махинации, которые позволили избежать ареста судна в связи с санкциями СНБО Украины.

Ранее судном владела компания Fregata Marine Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах. Ее конечным бенефициаром была жена Медведчука Оксана Марченко.

Однако позже яхта стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd также с Маршалловых островов. Смена владельца произошла именно тогда, когда против Медведчука и его семьи начали вводить санкции из-за подозрения в финансировании терроризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля Служба безопасности Украины задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Он подозревается в госизмене по двум производствам, а также в содействии террористической организации.

В первые дни войны Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Среди арестованного имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко – 23 дома, 32 квартиры и 26 машин. Поиск активов продолжается