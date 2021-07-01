Туроператор Mouzenidis Travel приостановил работу из-за кризиса: как вернуть деньги за путевки

Один из крупнейших туроператоров Mouzenidis Travel, который оказался на грани банкротства, продлил срок на который приостановил работу. Точных дат возобновления деятельности не называют, эксперты же советуют людям бороться за возвращение своих денег.

Как рассказывают собеседники OBOZREVATEL из туристической отрасли, в компании произошли внутренние проблемы на которые наложился кризис из-за пандемии. Теперь Mouzenidis Travel должен искать финансирование и вернуть людям средства – другого выхода нет.

"Потребности, которые побудили нашу компанию Mouzenidis Travel Greece временно приостановить выполнение своих обязательств, еще не решены. Исходя из этого объявленную приостановку вынуждены продлить на период с 27 июня по 31 июля 2021", – говорится в официальном заявлении.

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Пока в компании решают свои внутренние проблемы у них остались обязательства перед клиентам – одни на момент приостановления работы уже отдыхали в Греции, другие же предварительно заплатили за путевки.

Для тех, кому понадобилась помощь, чтобы вернуться домой, были открыты телефонные горячие линии. МИД Украины вместе с консульствами в Афинах и Солониках организовали авиарейсы – 25 и 26 июня домой должны были вернуться 500 граждан.

Другим клиентам эксперты советуют бороться за возврат средств. В комментарии OBOZREVATEL председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха поделился своим видением решения проблемы. По его словам, туроператор имеет задолженность перед отелями и не может поселить туристов, которым задолжал отдых.

"Я надеюсь, что туроператор будет где-то искать финансирование, чтобы оплатить отелям, выполнить заказ туристов или вернуть им деньги. Другого выхода нет", – сказал Голубаха.

Для решения вопросов с возвратом средств украинцам советуют обращаться в киевский офис компании, который ранее также заявлял о готовности обсудить условия компенсации.

Чтобы уберечься от проблем, эксперты советуют туристам на будущее:

Дешевая рыбка – плохая уха. Не стоит ожидать от низкой цены хорошего сервиса, а также надо ставить под сомнение цену, которая ниже себестоимости. Может возникнуть ситуация, когда клиент купит дешевую путевку, а туроператор не сможет решить финансовые обязательства перед отелем и возникнут проблемы в отдыхающего.

Проверять агента, чтобы им ни оказался аферист. В частности, обращать внимание на лицензию, место встречи. Если обещают высокое качество а путевку продают на улице или в кафе – рискованный вариант.

Не жалеть денег на страховку. В случае проблем в другой стране это поможет вернуться домой.

Известно, что компанию основал Борис Музенидис, который умер 27 марта 2021-го. После этого начались проблемы, вероятно, из-за процедуры передачи наследства. Эти события пришлись на период коронакризиса, что также негативно отразилось на работе компании.

Греческое издание makthes.gr сообщило, что Mouzenidis Travel могут закрыть. Однако, владельцы будто ищут инвестиции в России, чтобы открыть новую компанию. Источники НВ Бизнес в туристической сфере подтверждают, что наследники Бориса Музенидиса действительно искали новых инвесторов и договаривались о продаже части бизнеса неназванному российскому туроператору.

Добавим, что долг Mouzenidis Travel оценивается в 70 млн евро. Это в основном долги перед отелями, которые возникли еще в 2019 году, а также перед туристами, которые проплатили отдых, но не воспользовались путевкой.

"Действительно ситуация такова, что пандемия остановила почти на два года туризм и это повлияло на финансовое состояние всех участников туристического рынка. В большинстве стран мира и туроператоров и гостиницы поддерживало государство – предоставляла им определенные льготы, кредиты. Возможно в Греции Музенидис не смог этого сделать" – добавил эксперт.

По его словам, в случае с этой компанией государство может вмешаться, но это вряд ли будет иметь какой-то влиятельный характер. Поэтому, туристы должны писать жалобы в Госагентство по туризму, обращаться в офис Mouzenidis Travel, а государство в этот момент может выполнять лишь функцию наблюдателя.