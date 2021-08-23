Цены на такси в Киеве взлетят из-за парада: как изменится тариф

В Киеве из-за сильных пробок в центре города, вызванных перекрытием улиц для репетиции парада ко Дню Независимости, такси выставляют клиентам цены исходя не из основного тарифа, а из времени в пути. Так, из-за проведения парада цена поездки будет примерно на 20% выше обычной.

Об этом рассказал глава Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА) Андрей Антонюк для UBR.ua. "Это абсолютно нормальная практика, так как время самой поездки из-за пробок существенно увеличивается и ездить по тарифам становится нерентабельно. Стоимость поездки, рассчитываемая по счетчикам, будет примерно на 20% выше", – заявил специалист.

Кроме того, дополнительным фактором для роста стоимости будут сложности с доступом в центр города. Так, из-за пробок много водителей вовсе отказываются от работы.

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Напомним, на День Независимости Украины в 2021 году граждане получат четыре выходных дня подряд: 21, 22, 23 и 24 августа. Один из них – понедельник, 23 августа – нужно будет отработать в субботу, 28 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, по случаю 30-летия Независимости Украины по всей стране состоится около 150 торжественных мероприятий. За неделю до самого события в Софийский собор Киева прибудет оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Так, 22 августа в Украине почтят память погибших участников АТО на Донбассе в 2014 году. Именно благодаря им, по словам гаранта, сохранилась независимость Украины в новейшей истории.