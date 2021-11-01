Цены на сыр взлетели: украинцы могут остаться без отечественного продукта

Молочная продукция дорожает во всем мире, лишь за последние 2 неделе цены выросли на 8%. При этом стоимость будет расти в ноябре-декабре. Ключевая причина подорожания украинских и импортных сыров – нехватка молока и увеличение его цены. По сравнению с той же Польшей, Беларусью или Россией, где молоко стоит куда дешевле, в Украине цены на сыры значительно выше.

Причем импортная продукция в Украине стоит дешевле, чем отечественная. Скажем, себестоимость импортного сыра "эмменталь" – примерно по 155 грн/кг, а "русский" из нашей страны даже от малоизвестных производителей в большом опте предлагают дистрибьюторы не дешевле чем за 175 грн/кг, пишет Agrotrend.

При этом из-за наценок дистрибьютора (примерно 12%-15%) и торговой сети (еще 15%-20%) розничная цена сыра может составлять до 200 грн/кг. Как объяснил директор Infagro Василий Винтоняк, на цену также влияет и количество людей, задействованных в производстве. В Европе с этим проще, так как человеческий ресурс там сведен к минимуму и все максимально автоматизировано.

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Именно из-за того, что импортная молочка дешевле украинской, спрос на нее выше. В 2021-м импорт сыра увеличился на 15%, если сравнивать с минувшим годом. А до конца года сыров из-за рубежа может стать еще больше.

В то же время, как говорит Винтоняк, из-за высоких цен может упасть потребление украинских сыров. Продукт из нашей страны уже практически некуда экспортировать, а небольшие объемы идут только в Молдову и Казахстан. Специалист добавил, что такая ситуация может привести к тому, что мелкие и средние украинские производители будут сворачивать свои производства.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжит дорожать часть продуктов. В их число входит подсолнечное масло, мясо, яйца и овощи.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что цены на молоко в сентябре в Украине выросли на 1%, до 33,80 грн/л. Хоть и незначительно, но продукт вскоре может подорожать еще больше. Как говорят специалисты, качество молока, поставленного на переработку в нашей стране, продолжает улучшаться.