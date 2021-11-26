Цены на свеклу выросли – Украина начала закупать овощ за границей

На текущей неделе украинские фермеры начали повышать цены на свеклу. Повышение стоимости спровоцировало импорт продукции из-за рубежа. На украинском рынке уже появились первые партии свеклы из Польши.

Цены на столовую свеклу выросли примерно в полтора раза, и сегодня украинские фермеры готовы отгружать продукт не дешевле 9-12 грн/кг. Об этом сообщает EastFruit.

Повышение стоимости участники рынка объясняют ограниченным предложением свеклы на украинском рынке, так как многие заложили продукт в надежде продать по максимальной цене весной и пока не готовы открывать овощехранилища. Это может упустить возможность сорвать "большой куш".

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На сложившуюся ситуацию сразу же отреагировали трейдеры, которые начали поставлять в нашу страну польскую свеклу. На данный момент объемы импортной продукции небольшие, а отпускные цены на импортную свеклу озвучиваются в диапазоне 8-8,50 грн/кг.

Сейчас польская свекла оказывается конкурентной с украинской по цене и качеству. Это означает, что надежды на резкий рост цен весной может и не оправдаться.

Отмечается, что столовая свекла сейчас в украинских хозяйствах стоит в среднем аж в 3,3 раза дороже, нежели в конце ноября 2020-го. Но если украинские фермеры будут и далее воздерживаться от продаж свеклы, большинство ключевых игроков рынка не исключает, что импорт продукта из соседней Польши может резко вырасти уже со следующей недели.

Кроме того, в Украине до конца 2021 года ожидается рост цен на сливочное масло на 15%. Дело в том, что в мире за последние несколько месяцев продукт подорожал примерно на треть. В свою очередь украинский рынок реагирует на мировые тенденции, объясняет директор Infagro Василий Винтоняк.

Ожидается, что в преддверии новогодних праздников цены на популярные продукты для праздничного застолья вырастут. Подорожание может составить 20%.

Больше всего подорожают мясо и овощи, уверен глава Союза украинского селянства Ивана Томич.

По его словам, самый большой рост в цене продемонстрирует лук. По сравнению с Новым годом-2021, он подорожает в 2,5 раза. На 20% вырастут цены на одни из самых популярных овощей. Речь идет о:

помидорах;

огурцах;

перце.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что цены на сахар в 2021 году уже не упадут ниже 27-28 грн/кг. Более того, стоимость, скорее всего, вырастет – производители подсчитали, что затраты не позволяют им продавать продукт по более низкой цене.