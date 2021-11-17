Цены на проезд в Киеве взлетят: все ли в Европе платят так много

Проезд в транспорте в Киеве с 1 января 2022 года подорожает с 8 до 20 грн. Но также есть возможность купить себе проездной на месяц, а обойдется он в 3 тыс. грн. Для сравнения, это намного дороже, чем в странах Европы.

В Праге (Чехия) он будет стоить всего лишь 650 грн (550 крон). Об этом в своем Facebook написал транспортный эксперт Иван Черныш. В других европейских столицах стоимость билета составляет:

Варшава (Польша) – 710 грн (110 злотых);

Вена (Австрия) – 1530 грн (51 евро);

Брюссель (Бельгия) – 1650 грн (55 евро);

Женева (Швейцария) – 2000 грн (70 франков);

Париж (Франция) – 2255 грн (75,20 евро).

Интересно, что сейчас самый дешевый билет на транспорт в польской столице стоит 21,95 грн (3,4 злотых). То есть больше, даже с учетом будущего повышения стоимости в Украине. Но есть и другие моменты, которые свидетельствуют о том, что в Польше выгоднее покупать билет. Об этом написал в Facebook журналист Виктор Авдеенко.

Видео дня

"На сегодня самый дешевый билет стоит 3,4 злотых – 21,95 грн. Действует 20 минут. Я еду на работу 15 минут, то есть для меня такой билет вполне подошел бы. Но в Варшаве с таким билетом можно сделать пересадку на другой вид транспорта. У нас – нет", – говорит журналист.

Также в Польше есть возможность купить билет, который рассчитан на 75 минут. Стоит он 4,4 злотых – 28,4 грн. За это время можно делать сколько угодно пересадок.

"У нас, если использовать, например, трамвай и метро, получится уже 40 грн. Так где дешевле? Ну, наконец, в Варшаве можно купить 30-дневный билет на неограниченное количество поездок. Стоит он 110 злотых. Это 710 грн. Если пересчитать на две поездки в день, получится менее 12 грн за поездку", – добавил специалист.

Уточним, что это даже не учитывается соотношение заработных плат в Украине и Польше, пенсий, социальных выплат, качества транспорта. Как видим, разница большая в стоимости.

Украинцы, оформившие "Карту киевлянина" смогут платить всего 12 грн. Это могут сделать не только те жители столицы, которые зарегистрированы в Киеве, но и украинцы, которые официально работают в городе.

Получить такую карту можно в любом отделении "Ощада". С ней можно будет расплачиваться не только за проезд. Фактически это обычная банковская карта, с возможностью пополнить, перевести средства, снять деньги с банкомата. Но, помимо прочего, она также дает возможность расплачиваться в киевском муниципальном транспорте со скидкой.

Ранее сообщалось, что средневзвешенная цена электроэнергии 2 ноября на РДН ("Рынок на сутки вперед") в Объединенной энергосистеме Украины выросла до 3220,54 грн/мВт-ч (105 евро/мВт-ч). Для сравнения, это намного дороже, чем в некоторых странах Евросоюза.

К примеру, в Литве стоимость составляет 86,84 евро/мВт-ч (2627,7 грн/мВт-ч), в Финляндии – 55,65 евро/мВт-ч (1683,96 грн/мВт-ч). Кстати, ровно месяц назад стоимость электроэнергии в Украине составляла всего 1947,29 грн/мВт-ч (63,53 евро/мВт-ч).

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что проблемы с коррупцией в Украине несопоставимы с другими европейскими странами, на что указывает ряд объективных показателей и индексов. К примеру, ВВП на душу населения низкий именно из-за влияния коррупции.