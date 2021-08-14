Цены на продукты в Украине пересчитают: как и что подорожает

В Украине резких падений или роста цен на продукты этой осенью не будет. Но большинство продуктов питания в Украине продолжат медленно дорожать.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, цены на продукты в Украине зависят от цен на мировом рынке, а там их стоимость – растет.

"У нас в этом году хороший урожай, но динамика мирового рынка мало зависит от погодных условий Украины. На мировом рынке цены только растут. Не настолько быстро, как в 2020- м, но динамика прослеживается. Потому, я бы ожидал небольшого подорожания: не катастрофического, не резкого, но практически по всех группах".

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По словам Пендзина, после сентября, когда закончится сезон, снова начнут дорожать овощи и фрукты. Мясо будет добавлять в цене меньше, чем общий уровень инфляции в связи с низкой покупательной способностью украинцев. Хлеб традиционно будет дорожать на 1,5% в месяц.

В то же время эксперт предполагает, что ни подсолнечное масло, ни сахар, которые за последнее время существенно добавили к стоимости, дальше дорожать не будут. "Посмотрим, что будет с урожаем подсолнуха и свеклы. Но это станет понятно позже, ближе к ноябрю", – добавляет эксперт.

Также, по словам Пендзина, должна наладиться ситуация с гречкой. Каким будет урожай пока до конца не понятно, но ее посадили немало и этого должно хватить, чтобы не было стремительного роста цены.

Как ранее писал OBOZREVATEL, килограмм клубники на рынке "Бронише" (Варшава, Польша) в эквиваленте обойдется в 26,1 грн, тогда как в Киеве на "Столичном" – 100 грн, говорится в исследованиях общественной организации "Экономический дискуссионный клуб". Почти за все овощи и фрукты украинцы платят гораздо больше своих западных соседей.