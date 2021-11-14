В Украине изменятся цены на продукты: что, когда и почему подорожает

Пик роста потребительских цен в 2021 году пройден. Об этом отчитались в НБУ: в октябре инфляция в годовом измерении замедлилась с 11% до 10,9%. До конца года в Нацбанке ожидают, что этот показатель упадет ниже 10%, а в конце 2022-го достигнет 5% в годовом измерении.

Но эксперты к прогнозу НБУ скептичны и считают, что инфляционные процессы будут только нарастать, а цены на продукты – дальше пойдут вверх. Почему так и что подорожает в первую очередь – узнавал OBOZREVATEL.

Инфляционные прогнозы Национального банка сбываются далеко не всегда. К примеру, еще в апреле там прогнозировали инфляцию в годовом измерении на уровне 8%. Позже, летом, ухудшили прогноз до 9,6%, но как видим, реальные темпы выбиваются из прогноза.

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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ предполагает, заявление НБУ – это попытка "таргетировать доверие". "В данном случае, такими заявлениями НБУ пытается снизить инфляционные ожидания населения и бизнеса. Но реальной основы под этими заявлениями – нет", – считает он.

Как утверждает Кущ, инфляционная спираль сейчас как раз в стадии раскручивания. Основной инфляционный фактор мировой экономики – стоимость энергоресурсов, а они пока довольно дорогие. Есть также и другие факторы влияния, в частности, цены на промышленные металлы, продовольствие.

"Наша инфляция вобрала в себя рост цен на сырье, но пока очень умеренно вобрала энергетическую инфляцию. – говорит Кущ. – Цены на природный газ – высокие, но мы пока пользуемся запасами прошлых месяцев. Цена газа влияет сейчас только на промышленность и то частично, но не влияет на население. Умеренно на инфляцию влияют и цены на топливо за счет укрепления гривны".

Это значит, что все эти факторы должны еще проявить себя в будущем, как следствие, инфляция может нарастать. Кущ уверен, что зимой инфляция только усилится. Раскручивание инфляционной спирали должно продолжаться до весны.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в свою очередь отмечает, что сейчас цены у украинских производителей выросли на 41% – это также должно послужить драйвером инфляции. "У меня есть ожидания, что этот год мы закончим с инфляцией в 15%", – утверждает он.

По мнению руководителя по политическим вопросам Киевской школы экономики, и.о. министра экономики в 2020 году Павла Кухты, инфляция может замедлиться, но лишь в том случае, если НБУ будет агрессивно повышать учетную ставку. Но пока же с большой вероятностью этого не будет и инфляция не спадет.

"Инфляция сейчас – это общемировой феномен. Мир вступает в инфляционный период, То есть, период стремительного роста цен. Большие мировые Центральные банки (например США) в целом не догоняют темпов этого процесса. Они боятся навредить экономическому росту, продолжают печатать деньги, медленно сворачивая программы. Они не вступили в режим жесткой борьбы с этой инфляцией", – говорит Кухта.

Среди причин роста общего уровня цен Кухта выделяет стремительное восстановление после коронакризиса и отмечает, сейчас остаются высокими цены на сырье, и предпосылок для их падения пока нет, а в следующем году будет расти стоимость агропродукции. Потому инфляция может быть выше, чем ожидается.

По данным НБУ, в последнее время из-за высокой стоимости энергоносителей увеличились темпы роста цен на макаронные изделия, хлебопекарскую и молочную продукцию, начали быстрее расти цены на крупы.

Пендзин в свою очередь также отмечает, что инфляция будет продолжаться и дальше: "У меня есть ощущение, что мы стоим на пороге достаточно большого роста цен на продукты питания. Уже начало ситуативно стремительно расти мясо. Сало в Киеве уже под 150 грн, притом что еще месяц назад оно было на уровне 100-110 грн. Сейчас идет период сахароварения, где активно используется энергоноситель. Если энергоноситель в 4 раза дороже, чем в прошлом году, сахар будет дешевле? Подсолнечное масло, курятина – все это использует энергоносители и все это очень подорожало".

Что касается хлеба, то здесь ситуация несколько иная, подчеркивает Пендзин. Его себестоимость также подросла, на 20% в год, но поскольку это социальный продукт, резко повышать цены на него производители не могут. По прогнозу эксперта, он будет добавлять к цене до 2% в месяц.

В бюджете-2022 инфляция заложена на уровне 6,2%. Но уже сейчас, согласно мировым тенденциям, этот прогноз рискует не сбыться. Пока ожидать, что темпы инфляции, а с ними и рост цен, пойдут на спад – не стоит, уверяют эксперты. К тому же, с 1 декабря мы ожидаем повышение минимальной зарплаты, что часто также отражается на ценах. В целом, согласно прогнозам, эта зима, во всех отношениях рискует стать для граждан непростой.