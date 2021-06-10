Производители повысили цены на продукты питания на 30% за год. Данные Госстата

В мае-2021 в сравнении с соответствующим месяцем в 2020 году цены производителей промышленной продукции выросли на 33,1%. В пределах Украины рост составил 25,4%, а за пределами – 65,9%.

Соответствующие данные были опубликованы на сайте Государственной службы статистики Украины. Отчет ведомство показало в четверг, 10 июня (чтобы посмотреть таблицу, доскролльте страницу до конца).

Что касается производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, то цены выросли на 30,1%. В пределах Украины – на 21%, а на 61,7% – за пределами страны.

Больше всего цены подняли производители сахара – на 61,6% (внутри Украины на 68%).

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По информации Госстата, самый небольшой рост наблюдался в производстве напитков. Он составил 5,8% в пределах Украины, за пределами страны – 8,1%.

Цены производителей, которые изготовляют хлеб, хлебобулочные и мучные изделия, подскочили на 16,3% (внутри Украины на 16,8%, за нее пределами – на 12,1%).

Таблица, составленная Госстатом, о ценах в мае текущего года (сравнение с аналогичным периодом в 2020-м):

Отмечается, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым. Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

В целом в Украине цены за год, с мая 2020-го до мая 2021-го, выросли на 9,5%. Больше всего подорожали газ (на 161,6%), подсолнечное масло (на 75,2%) и сахар (67,2%).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут снизить цены на социально значимые продукты. С этой целью в Верховную Раду внесен законопроект № 5425-2, которым хотят снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для указанной группы товаров.