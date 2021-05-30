В Украине хотят снизить цены на социально значимые продукты: что может подешеветь

В Украине могут снизить цены на социально значимые продукты. С этой целью в Верховную Раду внесен законопроект № 5425-2, которым хотят снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для указанной группы товаров.

Авторами документа выступила группа народных депутатов от разных фракционных групп ("Слуга народа", "Довира", "За майбутнє"). В частности, проектом вносятся изменения в Налоговый кодекс, которыми предлагается уменьшить ставку НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на таможенную территорию Украины пищевых продуктов, имеющих важную социальную значимость.

Сейчас такой перечень утвержден постановлением Кабмина "О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения" № 341 от 22.04.2020 года. В частности, в этот перечень включены такие пищевые продукты:

Видео дня

крупа гречневая;

сахар-песок;

мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

хлеб ржано-пшеничный;

яйца куриные категории С1;

птица (тушка куриная);

вода минеральная негазированная;

масло сливочное жирностью 72,5%.

Как констатируют авторы законопроекта, цены на определенный перечень продуктов питания в Украине еще в 2020 году приблизились к европейскому уровню, а на некоторые – даже превысили его. Однако, в этом году продукты продолжат дорожать.

"С целью стабилизации цен на пищевые продукты, имеющие существенную социальную значимость, устранения рисков дальнейшего их повышения, удешевление стоимости социально значимых продуктов питания, в том числе входящих в состав наборов продуктов питания для основных социальных и демографических групп населения, разработан соответствующий законопроект", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, в конце февраля 2021 года вступил в действие Закон, которым уже была снижена с 20% до 14% ставка НДС для некоторых групп сельхозпродукции (крупный рогатый скот, свиньи, молоко цельное, пшеница и ржа, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, сахарная свекла, семена льна, рапс, подсолнечник и другие масличные культуры). Однако в этот перечень не попали социально значимые продукты.

В свою очередь, министр аграрной политики Роман Лещенко в интервью LB.ua. заявил, что нужно снизить до 14% ставку НДС на всю группу сельхозтоваров, чтобы стабилизировать инфляцию. По его словам, "у нас волатильность рынков дошла до абсурда".

"Для того, чтобы сбалансировать инфляцию и предотвращать резкий рост цен, я поддерживаю инициативу, которая действует в европейский странах: на сельскохозяйственную группу товаров, в первую очередь социально значимые, необходимо снижать ставку НДС. Не ставить квоты, ограничения, закрывать рынки, а сбалансировать стоимость через сниженную ставку НДС на сельскохозяйственную продукцию до конечного потребителя", - сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL: