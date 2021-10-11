Платим больше, чем в ЕС: почему цены на подсолнечное масло в Украине могут взлететь до 100 грн

Украина входит в число стран-лидеров по количеству произведенного подсолнечного масла. Однако из-за дорогих энергоресурсов и отсутствия жесткого регулирования со стороны антимонопольных служб цена за литр уже до трех раз выше, чем в более развитых государствах ЕС. Но и это еще не предел. Если стоимость газа кардинально не снизится в ближайшее время, то украинцам придется платить более 100 грн за бутылку.

О том, как и почему изменятся цены на подсолнечное масло, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине в супермаркетах литр подсолнечного масла стоит около 70 грн и это очень дорого в сравнении со странами Евросоюза. Например, в Польше цена в эквиваленте составляет 46,4 грн, в Германии, где одна из высших средних зарплат в Европе, 42,1 грн, а в Италии, где подсолнечное масло не пользуется таким спросом – всего 22,88 грн. И это при том, что большинство украинских производителей, в отличие от коллег в ЕС, разливают продукцию по бутылкам 0,9 литра.

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Эксперты называют целый ряд причин для такой ситуации:

украинские цены зависят от мировых, но снижаются более медленно;

на экспортную продукцию украинские производители не платят НДС, а за масло, которое продается в ЕС, приходится отдавать 20% налога на добавленную стоимость;

в ЕС есть конкуренция на рынке подсолнечного масла, в то время как в Украине в основном местное производство.

В 2021 году в большинстве стран Европы цены на масло взлетели в 1,5-2 раза. Это произошло на фоне относительно хорошего урожая и сравнительно невысокого спроса. За таким спросом последовал резкий откат: подсолнечное масло начало дешеветь, некоторые страны перешли на более дешевые растительные жиры, кто-то начал антимонопольное расследование, а в других государствах решили использовать накопленные запасы.

Аналитик УКАБ Светлана Литвин поясняет: украинский производитель может как продавать масло внутри страны, так и экспортировать в другие государства. Поэтому при росте цен в мире увеличивается стоимость и в Украине, иначе внутренний рынок стал бы неинтересным и возник бы дефицит.

Но если в мире цены начали активно снижаться, в Украине этот процесс происходит куда медленнее. Производители масла получали свою выгоду, пока не появился дополнительный фактор для роста себестоимости. Правда, есть и другие причины для такой разницы в ценах в Украине и в странах ЕС. Например, разница в налогообложении.

"Бывает, что у нас цена на подсолнечное масло в магазинах выше, чем в странах, в которые мы продаем, потому что у них ниже налог", – поясняет доцент Киевской школы экономики, эксперт по земельным вопроса Олег Нивьевский,

Себестоимость производства масла из-за резкого подорожания газа увеличится на 5-10% (для бизнеса цена взлетела за несколько месяцев с 15 до 38 грн за куб), рассказывает OBOZREVATEL владелец группы компаний "ГрадОлия", член Украинского совета бизнеса Станислав Таршин.

"Ситуация усугубляется тем, что одновременно происходит значительный, почти на 25%, рост других составляющих затрат переработки, таких как электроэнергия и гексановый растворитель, составляющих более 30% себестоимости производства", – поясняет эксперт.

По его оценкам, если ситуация с ценами на энергоносители не изменится, то вскоре в магазине литр масла можно будет купить по цене выше 100 грн. Украинцы, вероятно, будут искать более дешевые аналоги, к примеру, даже оливковое масло для жарки.

А вот производители в целом могут модернизироваться и сократить потребление газа, добавляет Таршин. "Одним из таких способов является выработка электроэнергии из биогаза – сырьем для которого может быть шелухи – это, кстати, зеленая энергетика. Конечно, лучше иметь дешевый газ и ничего не делать, однако такие времена уже закончились, и нельзя быть заложником "газовых войн". Будущее за высокотехнологичным самодостаточным производством!" – уверен эксперт.

К слову, из-за подорожания газа вырастут цены не только на подсолнечное масло. И вполне вероятно, что в какой-то момент будет выгоднее заказывать изготовленное в Украине масло из Польши и платить за доставку, чем покупать в местных магазинах.