Цены на малину в Украине побили рекорды: сколько стоила и куда везли

Цены на малину в Украине в 2021-м были рекордно высокими. Например, в Киеве стоимость достигала 160 грн/кг. Для сравнения, это в разы дороже голубики – самой дорогой ягоды на рынке.

Помимо этого, украинские производители экспортировали рекордные объемы малины за границу – почти 20 тыс. тонн. Об этом говорится в материале "ТСН".

Экспортер Алла Пономаренко отмечает, что цена на малину действительно достигла исторического максимума. По ее словам, мало кто готов платить за ягоду по 100-150 грн, посему большая часть пошла на экспорт.

В 2020-м малину за рубеж продавали примерно по 1,5, 2,5, 3 евро. А уже сейчас есть случаи, когда ягоду продают по 6 евро. Как утверждает Пономаренко, вскоре цена может быть еще больше – ближе к 7 евро.

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В 2021 году Украина впервые продала малину в Соединенные Штаты и Канаду. Впрочем, главный покупатель отечественной ягоды – Европа. Больше всего покупают Польша, Германия и Литва.

Кстати, производители из Европы сократили насаждения из-за нехватки рабочей силы. Причина заключается в том, что собирать урожай там особо некому, а из-за карантина стало приезжать меньше заробитчан.

"Сейчас в Европе люди не хотят выходить в поле и работать. 15 лет назад люди из Украины колесили в Германию собирать клубнику: пять лет назад – в Польшу. Сейчас тенденция и конъюнктура мировая переходит в Украину", – заявил глава фермерского хозяйства Андрей Белый.

Ранее сообщалось, что в Украине снизились цены на голубику. Ключевыми причинами называют низкое качество, большой вал продукции и отсутствие диалога между производителями.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине пачка сигарет в 2022-м увеличится на 8 грн, при этом подорожание ожидается уже с января. За каждую пачку нужно будет платить не меньше 50 грн. Уже в 2023-м сигареты вырастут в цене еще на 20 грн.