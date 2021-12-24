Цены на хлеб и социальные продукты в Украине могут "заморозить"

По причине аномально подорожавшего в Европе газа правительство разрабатывает механизмы для поддержки украинских производителей продукции. Одна из идей – возвращение госрегулирования. Введение предельных наценок означает, что стоимость некоторых социальных продуктов, в том числе хлеба, могут "заморозить".

"Цены на газ аномально продолжают расти. Правительство по поручению президента Украины Владимира Зеленского разрабатывают механизмы поддержки украинских хлебопекарей и украинских производителей социальных продуктов питания", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 24 декабря на брифинге, который транслировался на странице Офиса президента в Facebook.

По словам премьера, в ближайшие дни Кабинет министров озвучит конкретные предложения. В качестве одного из возможных вариантов рассматриваются дотации производителям.

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"Рассмотрим возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба", – сказал Шмыгаль. Стоимость газа в Европе за год выросла более чем в 5 раз.

Замруководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что нынешние цены на газ сложно назвать рыночными. Поэтому власти ищут решения, как уменьшить влияние кризиса на Украину, чтобы не допустить полной остановки некоторых секторов экономики.

"Мы видим эти аномальные цены на газ в Европе и в Украине. Их трудно назвать рыночными. Мы не допустим эффекта домино в отдельных секторах экономики, которые могут полностью остановиться", – сказал Шурма.

Целый ряд продуктов уже подорожал из-за высоких цен на газ, но стоимость товаров может взлететь еще больше, если власти не предпримут определенные меры, который изменят ситуацию. Ранее госрегулирование в Украине отменили еще в 2017-м.

Ранее эксперты положительно оценивали отмену госрегулирования цен, но настаивали на введении механизма, которым дешевыми продуктами смогут обеспечить незащищенные слои населения. Но механизма так и не нашлось.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверяет, что все страны мира так или иначе пытаются удешевить продукты питания для собственного населения. Особенно это важно в кризисные периоды. К примеру, в США существует программа, по которой людям раздают продукты питания бесплатно. Ею пользуются, по словам эксперта, около 40 миллионов человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в январе 2021-го из-за подорожания газа для хлебопекарной отрасли могут начаться перебои с поставками хлеба. Стоимость голубого топлива для них на начало следующего года составит 52 грн за кубометр.

При этом резко поднять цены на хлебобулочные изделия не получится – уже подписаны контракты с ритейлерами. Как результат, некоторым предприятиям придется закрыться, или работать в убыток.