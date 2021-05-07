Цена на свинину в Украине подскочила: названа новая стоимость

В Украине средняя цена на свинину живой массой выросла на 2% по сравнению с прошлой неделей и достигла 46,6 грн/кг.

Об этом сообщает Ассоциация "Свиноводы Украины". Последние апрельские торги завершились положительно для отечественных производителей свинины, ведь абсолютное большинство "расписали" плановые объемы на 0,5-1,5 грн/кг дороже, чем неделей ранее. Если накануне Пасхи живец преимущественно реализовывали по 45-46 грн/кг, то в первую неделю мая этот диапазон сместился на 1 грн/кг вверх.

Так, цена превышала 47 грн/кг. Вследствие такого изменения средняя ценовая отметка поднялась на гривню выше, чем к праздникам (+2%) и составила 46,6 грн/кг.

Операторы рынка отмечают, что основная торговая активность наблюдалась несколько позже, чем обычно, однако все товарные партии реализовали без остатков, а отдельные заготовители озвучивали потребность в дополнительных объемах.

Ранее сообщалось, что цены на продукты растут как в мире, так и в Украине. С начала года рекордно подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца. При этом продолжится подорожание хлеба и говядины.

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