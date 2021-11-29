Цена на автогаз в Украине приближается к стоимости бензина: сколько стоит

В Украине подорожал автогаз. Актуальная средняя цена на него составляет 19,06 грн/л. Это на 16 коп. выше по сравнению с 19-26 ноября. Таким образом, цена 100-километровой "газовой" поездки будет всего на 40 грн меньше за "бензиновую".

Дороже всего автогаз стоит на АЗС сети SOCAR – 19,98 грн/л, сообщает Enkorr. Дешевше всего – на заправках сети Авиас – по 18,32 грн/л. Бензин А-95 дешевле всего в конце прошлой недели продавали в сети ZOG – по 28 грн/л.

Среди проанализированных, таких сетей – шесть.Речь идет о:

SOCAR – 19,98 грн/л (подорожание – 30 коп.);

"Параллель" – 19,69 грн/л (подорожание – 10 коп.);

"Нефтек" – 19,69 грн/л (подорожание – 20 коп.);

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WOG – 19,68 грн/л (подорожание – 10 коп.);

ОККО – 19,65 грн/л (цена осталась прежней);

KLO – 19,59 грн/л (подорожание – 20 коп.).

Таких сетей – восемь. В частности:

"Овис "– 19,39 грн/л (подорожание – 40 коп.);

"Автотранс" – 19,38 грн/л (подорожание – 20 коп.);

БРСМ-Нафта – 19,31 грн/л (подорожание – 34 коп.);

Motto – 19,25 грн/л (подорожание – 20 коп.);

Prime – 19,2 грн/л (подорожание – 40 коп.);

SUNOIL – 19,19 грн/л (подорожание – 24 коп.);

Chipo – 19,14 грн/л (подорожание – 35 коп.);

Mango – 19,00 грн/л (подорожание – 12 коп.).

Таких сетей – тоже восемь. Речь идет об АЗС:

UPG – 18,99 грн/л (подорожание – 10 коп.);

BVS – 18,99 грн/л (подорожание – 20 коп.);

AMIC – 18,98 грн/л (подорожание – 38 коп.);

Shell – 18,97 грн/л (подорожание – 8 коп.);

Marshal – 18,6 грн/л (подорожание – 10 коп.);

Авантаж 7 – 18,55 грн/л (подорожание – 30 коп.);

Укрнафта – 18,33 грн/л (подорожание – 16 коп.);

Авиас – 18,32 грн/л (подорожание – 15 коп.).

Украинские АЗС 24 ноября опустили цены на бензин и дизельное топливо. Случилось это сразу же после установления 23 ноября Министерством экономики максимальной цены для бензина – на уровне 27,15 грн/литр + 5 грн наценки. Для дизтоплива граничная цена установлена на уровне 23,83 грн/л + 7 грн наценки.

По полученным OBOZREVATEL данным Консалтинговой группы А-95, сильнее всего, в сравнении с 23 ноября, цены на бензин А-95 опустила сеть "Нефтек" – на 2 грн, до 31,38 грн/л. После нее идет сеть KLO. Там цену снизили на 1,1 грн – до 31,79 грн/л.

На дизель больше всех сбросила цену сеть "Нефтек" – на те же 2 грн. Литр дизтоплива там стоит 29,99 грн.

При расходе 10 л бензина на 100 км расход газа для того же авто составляет около 12 л. Таким образом, за "газовою" поездку заплатить придется около 240 грн (если заправляться в сети SOCAR).

Стоимость бензиновой же поездки будет всего на 40 грн выше. Если заправляться на ZOG, заплатить придется 280 грн, подсчитал OBOZREVATEL.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, как определить качество топлива на АЗС. Для этого важно заглядывать в паспорт качества топлива на заправках.