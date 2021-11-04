Требуют тысячи гривен у зараженных COVID-19: мошенники в Украине придумали новую схему

В Украине мошенники начали звонить гражданам, которые заражены коронавирусом, и требовать тысячи гривен якобы за кислород. Уже нескольким гражданам звонили и просили скинуть на банковскую карту по 5 тыс. грн, а от одной украинки и вовсе требовали 15 тыс. грн на срочный сбор, причем от имени волонтера.

Волонтер Екатерина Ножевникова объяснила в своем Facebook, что кислород для украинцев предоставляют бесплатно и никто не может требовать деньги. Это также прописано в договоре, который подписывает пациент.

"Историй уже несколько и сначала они были веселыми. Уже троим нашим подопечным, которые на кислороде, стали звонить люди с требованием срочно вернуть кислород в фонд. Мол, слишком вы долго пользуетесь. Кто звонит, выяснить пока не удалось. Человек, номер которого высветился, при попытке выяснить что же это за Робин гуд такой, на контакт не пошел. Другие двое звонили с закрытого номера", – отмечает Ножевникова.

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Пока неизвестно, откуда аферисты берут телефоны, ведь база закрытая. По словам волонтера, есть предположения, что их отслеживают, когда вызывают такси, или же это может быть дело рук соседей пациентов. На данный момент специалисты пытаются разобраться.

Ножевникова просит, чтобы граждане, которым позвонили мошенники сразу же сообщали об этом ей самой. Номер волонтера – +380674849285.

"Все сборы проводятся исключительно в сети и на счета фонда. Я никогда не посылаю кого-то просить деньги от своего имени", – добавила Ножевникова .

В Украине мошенники очень часто представляются врачами и обманывают украинцев. Одной из пострадавших стала 81-летняя жительница поселки Антонины (Хмельницкая область). Аферисты позвонили ей и сказали, что нужны деньги на операцию внука, который якобы попал в ДТП.

В ходе телефонного разговора жительница поселка раскрыла адрес проживания. Аферисты приехали, а женщина отдала им $2 тыс.

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