Торговцы вынуждают украинцев платить больше, чем те хотят: какие уловки используют

У некоторых продавцов в Украине есть специальные уловки, которые они используют, дабы заинтересовать покупателя. Иногда потребитель и сам не понимает, что стал жертвой манипуляций, так как она может преподноситься как забота о покупателе.

Изучению этому посвящено много книг и научных работ, а сами продавцы – тонкие знатоки психологии и умеют легко определять характер покупателя. Об этом рассказал президент "Украинской организации защиты потребителей услуг" Олег Титамир для "Сегодня".

Такое явление можно встретить в магазинах элитных брендов одежды, дорогих духов, в автосалонах. "Зачастую продавцы – обычные люди, которые руководствуются элементарными знаниями о психологии. Это около 60% из отечественных "сейлзов", – говорит Олег Титамир.

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Также у продавцов есть специальные фразы. Так, если покупатель не уверен в товаре, продавец спрашивает: "чем я могу вам помочь?", или говорит: "у нас появились очень интересные новинки для вас, которые полностью подойдут вам".

Или если, допустим, такой человек примеряет одежду, то продавец может "простимулировать" покупку, говоря: "вам очень подходит этот цвет".

К примеру, мужчина заходит в магазин с женщиной, а продавец предлагает товар, от которого женщина не может отказаться – кольца, духи. "А мужчина обязательно купит, чтобы не казаться крохобором", – замечает эксперт.

Есть и другие приемы у продавцов. Например, когда в качестве покупателей выступают мама с ребенком. Продавец понимает, что можно эффективно продать дополнительно игрушки, детскую книгу или коробку конфет.

При этом сразу обращается к ребенку и говорит: "А вот у нас есть для тебя книга, игрушка, печенье и т.д.". "А мама часто покупает, поскольку ребенок может надоедать плачем или криком, если нужную вещь мама ему не купит. Я отмечаю: это лишь несколько примеров распространенных манипуляций, а их – множество! Будьте внимательны в своих покупках!" – объясняет специалист.

Ранее сообщалось, что продукты, которые содержат в названии приставку "эко", не имеют никакого отношения к органической продукции. Как объясняет исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов, покупатели зачастую переплачивают за красивый цвет или название.

"Все, что мы думаем, что "эко" – натуральное, домашнее, фермерское – это к органике вообще никакого отношения не имеет. Это маркетинговый ход – просто покупатель переплачивает за красивый зеленый цвет или за красивое название, к сожалению", – цитирует эксперта "Украина 24".

Также у Несмиянова спросили, как можно контролировать продажу органических продуктов. По словам специалиста, на органических продуктах просто так отметку не поставишь. Кроме того, он рассказал р борьбе с фальсификатами в стране.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, большинство украинцев готовы тратить не больше 200 грн в день на продукты питания. При этом от 150 до 199 грн на продукты питания ежедневно готовы тратить в основном женщины – 16%. В то же время 19,6% опрошенных мужчин признались, что каждый день тратят на еду около 100-149 грн.