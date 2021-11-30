За какие медицинские услуги нужно платить, а какие – бесплатные: что нужно знать всем украинцам
Платными являются только некоторые услуги медучреждений. К примеру, протезирование зубов и коррекция зрения. Во всех остальных случаях медицинские учреждения должны предоставлять свои услуги бесплатно.
Об этом говорится в разъяснении Национальной службой здоровья (НСЗУ). При этом там подчеркивается: оплачивать эти услуги нужно официально и по установленным тарифам в кассах медучреждений.Какие медицинские услуги являются платными
Обследование – если у пациента нет направления врача (к примеру, когда человек сам решил обследоваться или хочет обратиться к еще одному специалисту за альтернативным мнением);
медицинские услуги в частной больнице, не предоставляемые по договору с НСЗУ о компенсации средств;
улучшенный сервис – отдельная палата в стационаре, улучшенное питание;
профилактическое освидетельствование перед трудоустройством для взрослого пациента.
лечебный массаж;
анонимное обследование и лечение пациентов с болезнями, передающимися половым путем (кроме обследований на ВИЧ и СПИД);
анонимное обследование и лечение больных алкоголизмом и наркоманией;
лечение бесплодия, в частности, хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона;
косметологические услуги;
медицинские осмотры для получения визы или устройства на работу;
коррекция зрения;
протезирование – в т.ч., зубное, слуховое, глазное и т.д.
Чтобы получить услуги по Программе медицинских гарантий бесплатно, пациент должен соблюдать несколько правил. В частности:
чтобы получить бесплатный список услуг на первичном звене, нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром;
чтобы получить лекарство по программе "Доступное лекарство" или инсулин, нужно иметь электронный рецепт;
пройти плановое обследование безвозмездно можно по электронному направлению, выписываемом врачом.
Кроме того, подчеркивают в НСЗУ, безвозмездно и без направления всегда оказывается неотложная помощь. Даже если у пациента нет декларации с врачом "первички".Что делать при отказе в бесплатном получении медуслуг
Если все правила бесплатного получения медицинских услуг были соблюдены, но сотрудники медучреждений в этом отказали, следует оповестить об этом соответствующие инстанции. В частности, руководителя этого медицинского учреждения и НСЗУ.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы, имеющие противопоказания к прививке против коронавирусной болезни, смогут получить специальную справку. Форма документа уже утверждена в Министерстве здравоохранения.