Телевизоры за полмиллиона и супертренажеры: что задекларировали украинские нардепы

В своих декларациях украинские политики и чиновники в разделе "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)" указали телевизоры за полмиллиона гривен, дорогостоящие тренажеры и аудиосистемы известных компаний.

Об этом говорится в материале "Сегодня". В тренде у политиков тренажеры TechnoGym, а цены на них стартуют от 65 тыс. грн и доходят до миллиона. Так, беговая дорожка Technogym Run Artis Unity стоит 850 тыс. грн.

Тренажеры премиум-сегмента указали в декларациях, например, народный депутат Александр Пузанов (1 шт.), экс-глава фискальной службы Роман Насиров (2 шт.), экс-депутат Вадим Столар (6 шт.: велотренажер, гребной, многофункциональный, беговая дорожка, степпер и турник). Нардеп Сергей Левочкин упомянул о двух кардиотренажерах, а еще о двух силовых тренажерах LifeFitness, цены на которые также стартуют от 100 тыс. грн.

Отмечается, что абсолютным рекордсменом по любви к спорту стал народный депутат Владислав Поляк. Он задекларировал 18 тренажеров разных фирм: 2 мультистанции PANATTA, 4 орбитрека Intenza и 12 разных тренажеров GYM80. При этом, все это разнообразие может в совокупности стоить меньше, чем один тренажер премиум-класса. Кроме того, у Поляка есть еще два массажных стола и солярий.

Популярностью также пользуются и телевизоры. Цены на них могут расти до бесконечности, в зависимости от диагонали. У экс-нардепа Игоря Кононенко – Panasonic за 528 тыс. грн. Этот телевизор имеет диагональ 85 дюймов, то есть чуть больше двух метров, и весит 115 кг. Модель устаревшая, видео 4К она не поддерживает.

У нардепа Игоря Шевченко в декларации присутствует телевизор немецкой марки LOEWE. Никаких уточнений по этому поводу нет. Но на телевизоры этой марки с большой диагональю цены доходят до полумиллиона.

Вадим Столар задекларировал сразу несколько аудиосистем: SAMSUNG, YAMAHA, ROTEL, FOKAL, B&W. У депутата Олеся Довгого сразу 4 акустические системы Bang&Olufsen. Комплект из двух колонок может стоить до полумиллиона грн.

У нардепа Александра Бакумова указан кабинетный рояль Gerb.Neindorf. Его колега Виктор Черный задекларировал целую коллекцию электрогитар Fender (5 штук) и коллекцию из 12 гитар ТМ Gibson.

Отметим, что в Украине началась кампания по проверке подлинности деклараций. В разделе "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)" положено перечислять все имущество стоимостью более 100 прожиточных минимумов, то есть за прошлый год это более 202 700 грн.

Напомним, в Украине госслужащие задекларировали 46 351 биткоин – это почти 75 млрд грн. Декларации сдали 791 872 чиновника, из которых 652 – зарегистрировали криптовалюту.

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