Телевізори за пів мільйона та супертренажери: що задекларували українські нардепи

У своїх деклараціях українські політики і чиновники в розділі "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" вказали телевізори за пів мільйона гривень, дорогі тренажери й аудіосистеми відомих компаній.

Про це йдеться в матеріалі "Сегодня". У тренді у політиків тренажери TechnoGym, а ціни на них стартують від 65 тис. грн і доходять до мільйона. Так, бігова доріжка Technogym Run Artis Unity коштує 850 тис. грн.

Тренажери преміум-сегмента вказали в деклараціях, наприклад, народний депутат Олександр Пузанов (1 шт.), ексглава фіскальної служби Роман Насиров (2 шт.), ексдепутат Вадим Столар (6 шт.: велотренажер, гребний, багатофункціональний, бігова доріжка, степпер і турнік). Нардеп Сергій Льовочкін згадав про два кардіотренажери, а також про два силові тренажери LifeFitness, ціни на які також стартують від 100 тис. грн.

Відзначається, що абсолютним рекордсменом по любові до спорту став народний депутат Владислав Поляк. Він задекларував 18 тренажерів різних фірм: 2 мультистанції PANATTA, 4 орбитреки Intenza і 12 різних тренажерів GYM80. До того ж все це розмаїття може в сукупності коштувати менше, ніж один тренажер преміум-класу. Крім того, у Поляка є ще два масажних столи і солярій.

Популярні також і телевізори. Ціни на них можуть рости до безкінечності, залежно від діагоналі. У екснардепа Ігоря Кононенка – Panasonic за 528 тис. грн. Цей телевізор має діагональ 85 дюймів, тобто трохи більш ніж два метри, і важить 115 кг.

У нардепа Ігоря Шевченка в декларації наявний телевізор німецької марки LOEWE. Ніяких уточнень щодо цього немає. Але на телевізори цієї марки з великою діагоналлю ціни доходять до пів мільйона.

Вадим Столар задекларував відразу кілька аудіосистем: SAMSUNG, YAMAHA, ROTEL, FOKAL, B&W. У депутата Олеся Довгого відразу 4 акустичні системи Bang&Olufsen. Комплект із двох колонок може коштувати до пів мільйона грн.

У нардепа Олександра Бакумова вказано кабінетний рояль Gerb.Neindorf. Його колега Віктор Чорний задекларував цілу колекцію електрогітар Fender (5 штук) і колекцію з 12 гітар ТМ Gibson.

Відзначимо, що в Україні почалася кампанія з перевірки справжності декларацій. У розділі "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" треба перераховувати все майно вартістю понад 100 прожиткових мінімумів, тобто за минулий рік це понад 202 700 грн.

Нагадаємо, в Україні держслужбовці задекларували 46 351 біткоїн – це майже 75 млрд грн. Декларації здали 791 872 чиновники, з яких 652 – зареєстрували криптовалюту.

Як повідомляв OBOZREVATEL: