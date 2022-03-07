Сыр за 2 дня подорожал аж на 330 рублей: россияне шокированы взлетом цен на продукты

В России, которая развернула войну против Украины, в связи с обвалившимся курсом рубля взлетели цены на продукты. К примеру, 500 мл оливкового масла уже стоит 800 рублей (примерно 210 грн), а за лапшу быстрого приготовления "Доширак" жителям страны-агрессора придется отдать 50 рублей (14 грн). Также россияне пожаловались на взлетевшую цену сыра.

"Доширак" уже стоит 50 рублей, чтобы вы понимали. А раньше собак кормили голодных на улице этим", – говорит возмутившийся из-за стоимости продукта россиянин в магазине "Пятерочка". Видео доступно в YouTube-канале Obozrevatel (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Кстати, сгущенка в супермаркете уже подорожала до 164 рублей (44 грн). Коснулся взлет цен и сыра "ламбер" – уже по 1130 руб/кг (302 грн), хотя еще позавчера, как утверждает автор данного видео, продукт стоил лишь 800 рублей (210 грн). То есть всего за несколько дней сыр взлетел в цене аж на 330 рублей (92 грн).

Видео дня

Ранее финансовый аналитик Эрик Найман заявил, что дефолт России уже приближается. Он напомнил, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг страны с "B3" до "Ca", а это предпоследняя ступень. Ниже находятся только Ливан и Венесуэла.

"Минфин РФ и многие заемщики готовы погашать и обслуживать госдолг, но фактическая реализация якобы будет зависеть от санкций. По факту выглядит так – россияне перечисляют рубли на спецсчета для выплат по долгам и предлагают кредиторам забрать эти рубля. Вот только кредиторы не соглашаются и наступает технический дефолт", – написал Эрик Найман в своем Facebook 7 марта.

Эксперт указал на обвал российских рынков. Сейчас россияне ждут открытия Московской биржи после 8 марта, чтобы понять, сколько активов у них осталось. "Все будут готовы продавать любой ценой, чтобы спасти хоть какую-то часть своих сбережений", – объясняет он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России к тому курсу рубля, который отображается на биржах, нужно добавить 30% налога. Таким образом можно определить, по какой стоимости валюту продают россиянам.

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