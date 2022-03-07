Сыр за 2 дня подорожал аж на 330 рублей: россияне шокированы взлетом цен на продукты
В России, которая развернула войну против Украины, в связи с обвалившимся курсом рубля взлетели цены на продукты. К примеру, 500 мл оливкового масла уже стоит 800 рублей (примерно 210 грн), а за лапшу быстрого приготовления "Доширак" жителям страны-агрессора придется отдать 50 рублей (14 грн). Также россияне пожаловались на взлетевшую цену сыра.
"Доширак" уже стоит 50 рублей, чтобы вы понимали. А раньше собак кормили голодных на улице этим", – говорит возмутившийся из-за стоимости продукта россиянин в магазине "Пятерочка". Видео доступно в YouTube-канале Obozrevatel (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).
Кстати, сгущенка в супермаркете уже подорожала до 164 рублей (44 грн). Коснулся взлет цен и сыра "ламбер" – уже по 1130 руб/кг (302 грн), хотя еще позавчера, как утверждает автор данного видео, продукт стоил лишь 800 рублей (210 грн). То есть всего за несколько дней сыр взлетел в цене аж на 330 рублей (92 грн).
Ранее финансовый аналитик Эрик Найман заявил, что дефолт России уже приближается. Он напомнил, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг страны с "B3" до "Ca", а это предпоследняя ступень. Ниже находятся только Ливан и Венесуэла.
"Минфин РФ и многие заемщики готовы погашать и обслуживать госдолг, но фактическая реализация якобы будет зависеть от санкций. По факту выглядит так – россияне перечисляют рубли на спецсчета для выплат по долгам и предлагают кредиторам забрать эти рубля. Вот только кредиторы не соглашаются и наступает технический дефолт", – написал Эрик Найман в своем Facebook 7 марта.
Эксперт указал на обвал российских рынков. Сейчас россияне ждут открытия Московской биржи после 8 марта, чтобы понять, сколько активов у них осталось. "Все будут готовы продавать любой ценой, чтобы спасти хоть какую-то часть своих сбережений", – объясняет он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России к тому курсу рубля, который отображается на биржах, нужно добавить 30% налога. Таким образом можно определить, по какой стоимости валюту продают россиянам.
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