Свинина в Украине вскоре подорожает: как изменится стоимость

В Украине цена закупки свиней убойных кондиций сейчас составляет 47,5-49,5 грн/кг. При этом уже на грядущей неделе стоимость может вырасти до 48-50 грн/кг. Кроме того, выросли цены и на другие виды мяса.

Это связано с плановым ходом продажи в течение недели и уменьшением объемов предложения от нескольких крупных игроков рынка. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Свинари Украины".

Как говорят представители мясоперерабатывающей отрасли, уровень закупочных цен в большинстве случаев останется неизменным. При этом отдельные заготовители заявляют, что хотя средняя убойная масса свиней выросла с лета до стандартных кондиций.

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Однако предложение мяса свиней пока не почувствовало сезонного роста. Мясопереработчики указывают также на подорожание других видов мяса.

Стоит отметить, что в 2021-м рекордно выросли цены на удобрения. Это может привести к подорожанию продуктов питания во всем мире. Стоимость некоторых синтетических питательных веществ достигла самого высокого уровня со времен финансового кризиса, что может означать более слабые урожаи и подорожание продуктов уже в 2022 году.

"Поскольку цены на удобрения продолжают расти, фермеры либо сокращают нормы внесения, либо полностью сокращают количество удобрений в надежде на снижение цен в будущем, либо сокращают другие сельскохозяйственные продукты, чтобы учесть более крупные ожидаемые расходы", – заявил аналитик Green Markets Алексис Максвелл.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, кондитерские изделия в Украине подорожали с начала 2021-го на 25-30%, но рост продолжится. Уже в ближайшее время цены могут увеличиться еще на 5-7%. На подорожание влияет повышение цен на сахар и природный газ. Последний составляет почти треть себестоимости готовых продуктов.