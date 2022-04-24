Супермаркеты в Великобритании ввели ограничения на продажу масла из-за войны в Украине: цена выросла

В Британии супермаркеты ввели ограничения на продажу масла, поскольку запасы сократились из-за войны в Украине. Кстати, продукция уже подорожала.

Дело в том, что большая часть подсолнечного масла в Великобритании поступает именно из Украины, и перебои с экспортом привели к дефициту и увеличению спроса на альтернативы. Об этом сообщает ВВС.

Британская корпорация Tesco разрешает покупать три товара лишь на одного покупателя. Waitrose и Morrisons ограничили количество покупателей двумя товарами.

Оливковое, рапсовое и подсолнечное масла включены в ограничения, установленные некоторыми супермаркетами как в магазинах, так и в интернете. При этом Британский консорциум розничной торговли заявляет, что ограничения являются лишь временной мерой, "чтобы обеспечить доступность для всех".

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Но дефицит продукции возник не только на "Туманном Альбионе". В Исландии еще не прокомментировала появление в соцсетях фотографий вывесок, которые появились в магазинах и ограничивают продажу двухлитровых и пятилитровых бутылок подсолнечного масла одной на покупателя.

Представитель супермаркета Waitrose заявил: "Мы внимательно следим за ситуацией и работаем с нашими поставщиками, чтобы у клиентов по-прежнему был выбор кулинарных масел". В то же время эксперт по бакалейным товарам Гед Футтер утверждает, что покупатели могут быть уверены, что существует множество альтернатив кулинарным маслам. При этом ограничения в супермаркетах все же действуют.

"Мы привыкли к обилию разновидностей, и мы можем видеть, что они становятся все более ограниченными", – говорит он.

При этом Футтер отметил, что подсолнечного масла скоро вообще может не быть на прилавках. "Эти ограничения могут немного задержать ситуацию, но через пару месяцев подсолнечного масла не будет в наличии", – предполагает он.

Супермаркеты Sainsbury's и Asda сейчас не ограничивают количество продаж масла. "Мы тесно сотрудничаем с нашими поставщиками, чтобы убедиться, что у клиентов по-прежнему есть кулинарные масла на выбор, включая оливковое масло, растительное масло и рапсовое масло", – сказал представитель Sainsbury's.

Дефицит товара повлиял на рост стоимости товара. Так, с января 2022 года литровая бутылка подсолнечного масла подорожала в среднем на 12 пенсов (5 грн) до 1,26 фунта стерлингов (48,1 грн), то есть более чем на 10%.

Для пятилитровой бутылки увеличение составило 38 пенсов (14,5 грн) или 6%. Средняя цена литра органического подсолнечного масла не изменилась и составляла 3,10 фунта стерлингов (118 грн).

Британские производители продуктов питания, которые используют подсолнечное масло в качестве ингредиента в своих продуктах, таких как чипсы, также сообщают об опасениях по поводу поставок. Агентство по пищевым стандартам и организация Food Standards Scotland сообщили потребителям, что некоторые продукты, помеченные как содержащие подсолнечное масло, на самом деле могут содержать альтернативы, такие как рапсовое масло.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в марте 2022 года, на фоне развязанной Россией войны против Украины, мировые цены на продовольствие выросли на 12,6%. Таким образом, они достигли наиболее высокой отметки за последние 32 года.