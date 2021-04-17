Средняя пенсия судьи в 2021-м выросла на 9425 грн и достигла 77,3 тыс. грн. При этом военные на заслуженном отдыхе получают всего 5,6 тыс. грн и за четыре месяца выплата выросла всего на 67 грн.

Об этом говорится в опубликованных данных Пенсионного фонда Украины. Средняя пенсия по стране составляет 3,7 тыс. грн. Больше всего получают киевляне – 5,1 тыс. грн. В Тернопольской области – всего 2,8 тыс. грн.

Какие пенсии получают украинцы:

обычная пенсия – 3,7 тыс. грн;

военная пенсия – 5,6 тыс. грн;

пенсия по инвалидности – 2,8 тыс. грн;

пенсия по утрате кормильца – 3,2 тыс. грн;

по выслуге лет – 3,4 тыс. грн;

социальные пенсии – 1,7 тыс. грн;

пенсия судьи – 77,3 тыс. грн.

Всего в Украине выплаты до 3 тыс. грн получают 54,7% украинцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с сентября 2021-го пенсии будут выплачивать по-новому. Все, кроме украинцев старше 80 лет и малоподвижных, должны открыть счета в банке и получать выплаты на карту. Это сделали для того, чтобы сэкономить деньги на доставке выплат с помощью почтальонов.