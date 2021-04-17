Судьям прибавили к пенсии 9 тыс., а военным – 67 грн: как выросли выплаты в 2021-м
Средняя пенсия судьи в 2021-м выросла на 9425 грн и достигла 77,3 тыс. грн. При этом военные на заслуженном отдыхе получают всего 5,6 тыс. грн и за четыре месяца выплата выросла всего на 67 грн.
Об этом говорится в опубликованных данных Пенсионного фонда Украины. Средняя пенсия по стране составляет 3,7 тыс. грн. Больше всего получают киевляне – 5,1 тыс. грн. В Тернопольской области – всего 2,8 тыс. грн.
Какие пенсии получают украинцы:
обычная пенсия – 3,7 тыс. грн;
военная пенсия – 5,6 тыс. грн;
пенсия по инвалидности – 2,8 тыс. грн;
пенсия по утрате кормильца – 3,2 тыс. грн;
по выслуге лет – 3,4 тыс. грн;
социальные пенсии – 1,7 тыс. грн;
пенсия судьи – 77,3 тыс. грн.
Всего в Украине выплаты до 3 тыс. грн получают 54,7% украинцев.
Как ранее писал OBOZREVATEL, с сентября 2021-го пенсии будут выплачивать по-новому. Все, кроме украинцев старше 80 лет и малоподвижных, должны открыть счета в банке и получать выплаты на карту. Это сделали для того, чтобы сэкономить деньги на доставке выплат с помощью почтальонов.