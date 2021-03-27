Судья КСУ, которого уволил Зеленский, получил от государства огромную квартиру в центре Киева: силовики готовят дело

Судья Конституционного суда Александр Касминин, которого своим указом уволил президент Владимир Зеленский, спустя несколько месяцев после своего назначения получил в служебную элитную квартиру площадью 150,5 квадратов в Киеве. Вскоре "служитель Фемиды" добился приватизации государственного жилья и стал его полноправным владельцем.

Как рассказывают источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, сейчас силовики выясняют, каким образом Касминин смог получить элитное жилье и забрать его у государства за считанные месяцы. Вскоре будет начато расследование по одной из статей Уголовного кодекса.

Сейчас квартира в доме судьи примерно такой же площади стоит больше 11 млн грн. Жилье находится в элитном ЖК "Панорама на Печерске".

Александр Касминин в 2013 году указом бывшего президента Виктора Януковича был назначен судьей КСУ. За несколько месяцев ему предоставили в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – "Панораме на Печерске" – площадью более 150 квадратных метров. А уже в мае 2014-го судья добился вывода этих апартаментов из перечня служебных и приватизировал.

Указ об отмене назначения Касминина подписан согласно части второй статьи 102, пунктов 1, 17 части первой, части третьей статьи 106 Конституции, статей 3 и 13 закона "О национальной безопасности Украины".

"Учитывая то, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина..." – говорится в документе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, судьи Конституционного Суда Александр Касминин и Александр Литвинов потребовали у государства доплатить им 1,3 млн грн зарплаты за те месяцы, когда из-за решения парламента их зарплаты были ограничены до 47 тыс. грн в связи с карантином.