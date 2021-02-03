Судьи КСУ получают по 300 тыс. в месяц и теперь требуют доплатить им 1,3 млн, – представитель Зеленского

Судьи Конституционного суда Александр Касминин и Александр Литвинов требуют у государства доплатить им 1,3 млн грн зарплаты за те месяцы, когда из-за решения парламента их зарплаты были ограничены до 47 тыс. грн в связи с карантином.

Об этом на своем брифинге, который транслировался на сайте Рады, 3 февраля рассказала нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк и представитель президента в КСУ Федор Вениславский. "Два судьи КСУ Литвинов и Касминин подали иск в Окружной админсуд Киева – требуют выплатить им больше 1,3 млн грн. Тех 4,5 млн грн, которые они зарабатывают за год, им недостаточно, они решили от государства на основании своего же решения взыскать еще", – заявил Вениславский.

Шуляк при этом отметила, что в среднем судья КСУ ежемесячно получает 300 тыс. грн. Ограничение по заработной плате действовало всего лишь в течение трех месяцев.

"Такая сумма для Украины просто космическая. Когда мы принимали решение ограничить зарплаты не только для судей КСУ, а для всего сектора, мы руководствовались тем, чтобы наполнить бюджет средствами, чтобы были средства на медицинскую систему, на социальные процедуры, восстановление экономики", – пояснила депутат.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Конституционный суд отменил решение об ограничении максимальной заработной платы должностных лиц в бюджетных организациях, судей, прокуроров, депутатов и т.д. Соответствующее решение принято 29 августа 2020 года.