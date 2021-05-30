Судей обяжут возмещать ущерб украинцам за незаконное решение: детали законопроекта

Судей в Украине могут обязать возмещать убытки, понесенные государством в связи с выплатой компенсаций гражданам, в результате принятия незаконных судебных решений. Речь идет о тех случаях, когда незаконность решения будет установлена Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Это следует из законопроекта № 5533, внесенного в Верховную Раду группой народных депутатов от партий "Слуга народа" и "Батьківщина". Его целью, по утверждению авторов, является повышение судебной дисциплины и профессионализма судей.

В частности, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, на сегодняшний день ответственность судьи хоть и закреплена законодательно, но так и остается декларативной. А это, в свою очередь, порождает общую безответственность судьи за принятые им решения.

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В связи с этим, проектом документа вносятся изменения в ст. 1176 Гражданского кодекса, согласно которым ущерб, причиненный физическому лицу в результате вынесения судом незаконного решения по гражданским, хозяйственным и административным делам, возмещается государством с обязательным применением права обратного требования к судье (судьям) в случаях:

принятия судьей решения с несоблюдением положений Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, что установлено решением ЕСПЧ, которое обрело статус окончательного;

принятия судьей решения, которым оставлено без изменений решение суда нижестоящей инстанции, которым не соблюдены положения Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, что установлено решением ЕСПЧ.

Другими словами, если, к примеру, апелляционный суд или Верховный Суд оставят в силе решение суда, которое впоследствии будет предметом рассмотрения ЕСПЧ, и вынесения ЕСПЧ решения против Украины, то таким судьям придется в порядке регресса компенсировать государству расходы на выполнение решения ЕСПЧ.

Дисциплинарное производство в отношении судей будет начинаться в течение 30 дней после вступления в силу решения ЕСПЧ, которым установлено, что при принятии судьей решения не были соблюдены положения Конвенции.

Также предусмотрено, что при увольнении судьи, в случае совершения им существенного дисциплинарного проступка (умысел или грубая небрежность при принятии решения с нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод), замминистра юстиции – Уполномоченный по делам ЕСПЧ обращается к такому судье с требованием возмещения фактически понесенных государством расходов при урегулировании споров и выплаченного возмещения.

По мнению авторов законопроекта, их инициатива будет способствовать совершенствованию порядка привлечения к дисциплинарной ответственности судей, а также очистке судебной системы от непрофессионалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде предложили освободить госорганы и органы местного самоуправления от необходимости выполнять в срок судебные решения, если в бюджете нет денег на их выполнение. Таким способом депутаты хотят решить проблему миллиардных долгов государства по соцвыплатам.