Суд вынес решение по чиновнику Офиса генпрокурора, вымогавшего 4 млн грн взятки

Заместителю начальника отдела Офиса генерального прокурора Украины и его сообщнику, подозреваемым в вымогательстве взятки в размере 4 млн грн, суд избрал меры пресечения. Обоих отправили под стражу с правом внесения залога: 2,4 млн грн для первого и 1,2 млн грн для второго.

Об этом сообщается в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мера пресечения действует до 13 марта.

В случае освобождение подозреваемых под залог, на них возложат ряд обязательств: не покидать без разрешения представителей соответствующих органов место проживания; сообщать об изменении места проживания; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Видео дня

О задержании чиновника ОГП и его сообщника стало известно 13 января. Их разоблачили на вымогательстве 150 тысяч долларов (более 4 млн грн). Взятку требовали от бизнесмена в обмен на закрытие производства и возвращение нескольких дорогих автомобилей: Porshe, Bentley, Range Rover, Mercedes.

Им сообщили о подозрении по статьям 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое им грозит, – до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство одной из региональных таможен попалось на систематическом вымогательстве взяток за растаможку автомобилей с грузом.