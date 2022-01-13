Прокурора разоблачили в вымогательстве взятки в 4 миллиона

Заместитель начальника одного из отделов Офиса генпрокурора (ОГП) занимался мошенничеством и вымогательством взятки в размере 150 тыс. долларов (более 4 млн грн). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Следствие установило, что должностное лицо ОГП предложило бизнесмену за вознаграждение решить его проблемы с уголовным преследованием со стороны Государственной фискальной службы и Офиса генпрокурора. В частности, добиться закрытия дела и вернуть предпринимателю изъятое во время обысков имущество – автомобили Porshe, Bentley, Range Rover, Mercedes и др., сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

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"За возвращение указанного имущества и закрытие уголовного производства чиновник предложил бизнесмену заплатить ему 100 тыс. долларов. По легенде, якобы для дальнейшей передачи руководству ОГП", – говорится в сообщении.

В дальнейшем же чиновник изменил свои требования. Он увеличил сумму взятки до 150 тыс. долларов. Кроме того, для реализации своего замысла он привлек посредника.

Помимо прокурора к уголовной ответственности привлекли и его посредника. Действия обоих подозреваемых квалифицировали по ряду статей УК Украины. Максимальное наказание, которое им грозит – 12 лет тюрьмы.

Во время обысков по месту работы подозреваемых детективы НАБУ изъяли 100 тыс. долларов. "Статус этих денег проверяют", – отметили в НАБУ.

У руководителя таможни нашли 234 тыс. долларов налички, а все ее руководство уличили в вымогательстве

Руководство одной из региональных таможен требовало ежемесячные взятки у руководителя предприятия, осуществляющего экспорт украинского пчелиного меда в страны Европы. Такса составляла 200 долларов за растаможку одного автомобиля с продуктом. Кроме того, у руководителя таможни нашли 234 тыс. долларов налички.

За деньги таможенники обещали не создавать искусственных препятствий при оформлении и не инициировать лабораторные исследования продукции. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

"Следствие задокументировало, как предприниматель через посредника передавал таможенникам плату в сумме 5,6 тыс. долларов. Посредника задержали при получении очередной взятки – 2,4 тыс. долларов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в текущее время решается вопрос по сообщению задержанному о подозрении в вымогательстве и получении взятки – по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Среди прочего, ему грозит лишение свободы на срок 5-10 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что должностные лица "Укрзалізниці" и ее регионального филиала "Юго-западная железная дорога" незаконно завладели 12 млн грн. Эти деньги предназначались для ремонта "Бориспольского экспресса", курсирующего между Киевом и аэропортом "Борисполь".