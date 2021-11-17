Суд оштрафовал украинку за то, что она обматерила полицейского

В Черновицкой области суд оштрафовал женщину на 51 грн за то, что она обматерила работника полиции. Еще 454 грн она должна будет заплатить в качестве судебного сбора.

Согласно постановлению Вижницкого райсуда Черновицкой области, материала полицейского женщина по телефону. Для этого она позвонила на спецлинию "102".

"Женщина совершила мелкое хулиганство. В судебном заседании вину признала, искренне раскаивается, просит строго не наказывать", – говорится в документе.

Отметим, такое наказание является воспитательной мерой, ведь мелкое хулиганство обычно карается штрафом от 340 грн.

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Другой суд – Винницкий городской – привлек к ответственности из-за неуплаты алиментов покойника. На него составили административный протокол и назначили 120 часов общественно полезных работ.

Протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов в отношении умершего мужчины составили работники Центрального отдела государственной исполнительной службы (в текущее время – Первый отдел ГИС) в Виннице. При чем сделано это было, как подчеркивают в прокуратуре, незаконно.

В свою очередь, Винницкий городской суд рассмотрел предоставленные материалы и принял решение о привлечении покойника к административной ответственности. Ему назначили общественно полезные работы общей продолжительностью в 120 часов.

Прокуратура же обжаловала это решение в аппеляционном суде. Тот упразднил постановление предыдущего суда первой инстанции и закрыл производство – в связи со смертью ответчика.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одесской области рыбак наловил почти 20 килограмм карасей. При том, что официально разрешено ловить не больше трех килограмм.

По информации Нацполиции, своими действиями рыбак нанес рыбному хозяйству Украины колоссальный ущерб. Его размер оценивается в более 400 тыс. грн.

По факту незаконного занятия рыбным промыслом против него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.249 УК Украины. Среди прочего, ему грозит штраф в 51 тыс. грн или ограничение свободы на срок до трех лет.

Также у рыбака была изъята вся наловленная рыба. А помимо этого, спиннинги, сачки, резиновые сапоги и мотоцикл.