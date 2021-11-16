В Украине суд назначил покойнику общественно-полезные работы за неуплату алиментов

Винницкий городской суд привлек к ответственности из-за неуплаты алиментов покойника. На него составили административный протокол и назначили 120 часов общественно полезных работ.

Впоследствии это решение обжаловали в апелляции, а производство по делу закрыли, сообщает прокуратура Винницкой области. Причиной для этого была признана смерть ответчика.

Работники Центрального отдела государственной исполнительной службы (в текущее время – Первый отдел ГИС) в Виннице составили протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов в отношении умершего мужчины. При чем сделано это было, как подчеркивают в прокуратуре, незаконно.

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В свою очередь, Винницкий городской суд рассмотрел предоставленные материалы и принял решение о привлечении покойника к административной ответственности. Ему назначили общественно полезные работы общей продолжительностью в 120 часов.

Прокуратура же обжаловала это решение в аппеляционном суде. Тот упразднил постановление предыдущего суда первой инстанции и закрыл производство – в связи со смертью ответчика.

В прокуратуре отмечают: привлечением покойника к ответственности в ГИС хотели просто повысить показатели своей работы. При этом там подчеркивают: это не первый подобный случай, произошедший в 2021 году.

Ранее работники государственной исполнительной службы составили протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов в отношении лица, признанного невменяемым. Более того, этот мужчина находился на принудительном лечении в психиатрическом учреждении. Впоследствии это решение было отменено.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в киевском морге перепутали покойников и кремировали не ту женщину. Ошибку обнаружила племянница умершей, когда ей показали тело чужой женщины.