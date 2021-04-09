Суд арестовал яхту Медведчука – СБУ

Суд наложил арест на одно из судов, что принадлежит народному депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Такое решение принял Херсонский городской суд 9 апреля.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. "В частности, следователи СБ Украины задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна "ROMANCE 1" (порт приписки – Херсон). В том числе речь идет о мерах в порты временно аннексированного Крыма. Поэтому в рамках данного уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей в порты и терминалы Крымского полуострова. На данный момент продолжается досудебное расследование по:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);

ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины

Напомним, семья народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука лишилась шесть предприятий в РФ, задействованных в нефтепереработке и нафтопродаже. Один из них – "Новошахтинский завод нефтепродуктов", который ранее попал под украинские санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Активы семьи нардепа Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019-м. Отмечается, что большинство сбережений хранится в российских рублях в белорусском банке.