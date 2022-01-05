Суд арестовал квартиру украинки, опубликовавшей в Facebook чужое фото

Саксаганский районный суд Кривого Рога наложил арест на квартиру Facebook-пользовательницы, неправомерно использовавшей чужое фото в социальной сети. Помимо этого ответчицу могут обязать выплатить 100 тыс. грн компенсации за причиненный моральный вред владелице изображения.

Фото было опубликовано ответчицей в посте под названием: "Свозить гробы к горисполкому? Означает ли поддержка петиции, что поборы на кладбищах будут прекращены?", – сообщает dev.ua. На нем истица изображена вместе с мужем.

"В обосновании заявления говорится о том, что использование фотографии в социальной сети является неправомерным. Поэтому истица просит суд запретить использование фото и возместить ей моральный вред. Его она оценила в 100 тыс. грн", – говорится в сообщении.

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При этом отмечается: женщина утверждает, что использование ответчицей принадлежащего ей фото привело к раскрытию ее персональных данных, а также публичному обсуждению личной и деловой жизни ее, а также ее мужа. В частности, речь идет о:

данных о семейном положении;

освещении личных отношений;

освещении религиозных убеждений;

обсуждении общественностью прошлых личных отношений ее мужа;

обсуждении общественностью деятельности ее мужа на посту руководителя КП "Ритуал Сервис Плюс" КМР.

В связи с этим истица просила суд арестовать жилье ответчицы. А также:

запретить ей использовать ставшее предметом разбирательства фото;

возместить моральный ущерб.

"Суд заявление истицы удовлетворил полностью. Он наложил арест на квартиру и запретил ответчице корректировать пост в Facebook до финального решения по делу", – отмечает издание.

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