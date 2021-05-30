Студентов хотят наказывать за плагиат в рефератах и курсовых: какие штрафы могут грозить

Украинским студентам грозят штрафы за чужие работы. Депутаты намерены ввести наказание за покупку рефератов, курсовых работ, диссертаций и других академических текстов.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5532, внесенный группой народных депутатов от партий "Слуга народа" и "ОПЗЖ". Как утверждают авторы документа, в Украине существует огромная проблема представления академических текстов, полученных от других физических или юридических лиц, как собственных результатов учебной и научной деятельности.

В связи с этим, депутаты предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 51-5. В частности, на законодательном уровне хотят установить следующие размеры штрафов:

Видео дня

за представление академических текстов, полученных от других физических или юридических лиц, как собственных результатов учебной и научной деятельности, - штраф от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 5100 грн);

за повторное на протяжении года совершение нарушения, - штраф от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 до 17000 грн).

При этом законопроектом не уточняется, каким образом выявить факт того, что лицо подает не собственные научные тексты.

Примечательно, что это уже не первая попытка борьбы со студенческим плагиатом в Украине. Еще в прошлом году в Раду был внесен законопроект № 3759 "О внесении изменений в Закон Украины" Об образовании", которым предлагалось ввести в Украине два новых вида нарушения академической добродетели - написание курсовой работы на заказ и присвоение авторства на нее.

Правда, тогда депутаты не объяснили, как именно следует наказывать за покупку и продажу заказного материала, а также за плагиат. И, кроме того, было непонятно, как выявлять нарушителей. В связи с этим, в марте этого года документ вернули авторам для доработки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут повысить стипендии студентам. Ее размер планируют привязать к размеру минимального прожиточного минимума.