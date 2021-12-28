Студентам в Украине будут платить вдвое больше: кому повысят стипендии с января

В Украине в 2022 году заметно вырастут стипендии. Выплаты для студентов высших учебных заведений повышаются в 1,5 раза (до 2000 тыс. грн), а в профтехучилищах – в 2,5 раза (до 1250 грн).

Такие изменения предусматривает госбюджет-2022. Повышение студенческих выплат потребовало роста финансирования аж на треть, с 3,9 млрд грн в 2021 году до 5,14 млрд грн в 2022-м.

Студентам с 1 января будут платить такие обычные стипендии:

бакалавры, специалисты, магистры – 2000 грн (повышенная – 2550 грн);

студенты техникумов, колледжей, лицеев – 1510 грн (повышенная – 1930 грн);

студенты профессиональных технических училищ – 1250 грн.

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Академическая стипендия Президента Украины повышается до 2750-4400 грн в зависимости от типа учебного заведения. Именная и академическая стипендия от Кабинета министров – до 2500-4000 грн.

Социальные стипендии для студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей тоже вырастут. Суммы будут такими:

1125 грн – для студентов учреждений высшего образования;

1425 грн – для студентов профтехучилищ.

бакалавры, специалисты, магистры – 1300 грн (повышенная – 1600 грн);

студенты техникумов, колледжей, лицеев – 980 грн (повышенная –1250 грн);

студенты профессиональных технических училищ – 490 грн.

Кроме роста стипендий, в бюджет на 2022 год заложили 108 млрд грн зарплаты учителям. Из них на повышение окладов выделены дополнительные 8,4 млрд грн. Это стало одной из главных причин увеличения общих расходов на образование на 11,7%, до 172 млрд грн.

Впрочем, не все выделенные на образование деньги потратят на стипендии учеников и зарплаты преподавателей. Например, в смете учли 100 млн грн на создание президентского университета. Его появление ранее анонсировал Владимир Зеленский. Интересно, что заработать этот университет должен не в 2022 году, а уже в 2023-м.

Как сообщал OBOZREVATEL: ранее в Украине предложили повысить стипендию до 6,5 тысяч грн для студентов из ОРДЛО и Крыма. С такой инициативой выступили в Минреинтеграции. Впрочем, пока что решение не утверждено.