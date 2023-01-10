Страховые выплаты по новым правилам: куда теперь подавать заявления и на какие суммы рассчитывать

В Украине с 1 января изменились правила всех страховых выплат. Теперь их осуществляет Пенсионный фонд (ПФУ), а не Фонд социального страхования.

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Поэтому для решения вопросов по назначению, перечислению и осуществлению страховых выплат нужно обращаться именно в ПФУ, разъяснили в Министерстве соцполитики. Речь идет о таких видах помощи:

возмещение вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве;

компенсации в случае профессионального заболевания.

То есть органы Пенсионного фонда теперь назначают и выплачивают такие страховые выплаты:

Пособие по временной нетрудоспособности

Размер составляет 100% средней заработной платы. Первые 17 дней оплачиваются за счет средств страховщика, а начиная с 18-го дня – за счет средств социального страхования.

Единовременная помощь в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности

Выплата назначается на основании справки МСЭК. Размер определяется в зависимости от степени потери профессиональной трудоспособности, из расчета 7 минимальных заработных плат (6700 грн), то есть до до 46,9 тыс. грн.

Ежемесячные страховые выплаты

Они устанавливаются в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности и среднемесячной заработной платой потерпевшего. Минимальный размер не может быть меньше минимальной заработной платы, максимальный – не должен превышать четыре минимальные зарплаты (т. е. 26,8 тыс. грн);

Выплаты в случае перевода на более легкую нижеоплачиваемую работу

За потерпевшим сохраняется его среднемесячная заработная плата на срок, определенный ЛКК или МСЭК. Первые 14 дней доплата производится за счет средств страховщика, начиная с 15-го дня – за счет средств социального страхования;

Ежемесячные выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери

Помощь осуществляется до достижения ребенком 18 лет или до окончания обучения, но не более чем до достижения 23 лет.

Страховые выплаты нетрудоспособным членам семьи в случае смерти потерпевшего

Это единовременная помощь семье (40 размеров минимальной заработной платы, 268 тыс. грн) и единовременная выплата каждому лицу, находившемуся на содержании погибшего (8 размеров минимальной заработной платы, 53,6 тыс. грн). Также есть ежемесячные страховые выплаты, которые исчисляются из среднемесячной заработной платы потерпевшего.

"На сегодняшний день Пенсионный фонд владеет Государственным реестром застрахованных лиц, Электронным реестром листков нетрудоспособности, то есть информация, необходимая для начисления больничных, уже имеется у страховщика. Это позволит сделать начисление более удобным как для работодателей, так и для заявителей, поскольку услуга будет предоставляться непосредственно через личный электронный кабинет страхователя", – объясняла глава Минсоцполитики Оксана Жолнович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство вернуло автоматическое продление ряда социальных выплат с 1 января 2023 года. Теперь большинству получателей выплат не придется обращаться с заявлениями об их продлении.

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