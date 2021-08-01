Страховка авто в Украине подорожает: выплаты за ДТП увеличат, но заплатят за это водители

Транспортное страховое бюро обратилось в НБУ с предложением поднять суммы страховых выплат по ОСАГО (автогражданке), а также увеличить лимит выплат по европротоколу. Эксперты отмечают, что это правильная идея, но она может ударить по карману автовладельцев.

Зачем пересматривать выплаты и на сколько подорожает автогражданка – узнавал OBOZREVATEL.

Последний раз страховые суммы по автогражданке менялись не так давно ­– в 2019-м. Тогда максимальный размер выплат за вред имуществу пострадавшего был установлен на уровне 130 тыс. грн, а за вред здоровью и жизни – 260 тыс. грн.

Размер страховых сумм должен повышаться относительно показателя инфляции. Потому сейчас МТСБУ обратилось в Нацбанк с просьбой увеличить порог возмещения за вред имуществу до 160 тыс. грн, а за вред жизни и здоровью – до 320 тыс. грн. Также предлагают увеличить лимит выплат по европротоколу: с 50 тыс. грн до 80 тыс. грн.

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"Повышение страховых сумм по ОСАГО станет шагом к более справедливой и эффективной системе защиты прав пострадавших в ДТП, – разъясняет генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко. – Ежегодно происходит около тысячи случаев, когда размер ущерба машине больше, чем страховая сумма по полису ОСАГО. Пострадавшие в таких авариях люди имеют право на полное возмещение. Сейчас же им приходится требовать компенсации сверх страховой суммы от виновника ДТП, и часто это требует длительного судебного разбирательства".

Эксперты сходятся во мнении: не смотря на то, что лимиты страховых выплат недавно пересматривались, необходимость очередного пересмотра уже назрела. Причин для этого несколько, рассказывает адвокат Юрий Прохода:

"Растет стоимость восстановительных работ. Обновляется автопарк, что также требует более дорогого ремонта. Кроме того происходит индексация заработных плат, привязка к которым есть в профильном законе".

Из-за этого установленных лимитов страховых выплат перестает хватать даже на покрытие последствий рядового ДТП. А когда лимитов стабильно не хватает, сам смысл страхования начинает теряться.

"130 тысяч гривен как максимальная планка выплаты по автогражданке – это очень мало. – говорит сооснователь Broker's Insurance Group Денис Гороховский. – Сегодня на украинских дорогах много автомобилей, которые завозились битыми, и продавались дешево. При этом новые запчасти к ним стоят дорого. Из-за этого рядовое ДТП выходит за лимиты, предусмотренные договором. Владелец авто, который виновен в ДТП, должен доплачивать из своего кармана. Хотя страховка ОСАГО и существует, чтобы защитить каждого автомобилиста".

Гороховский рассказывает, в его практике были случаи, когда водитель, не уследив за дорогой, не сильно толкнул впереди стоящую машину – автомобиль премиум-класса, у которого одна фара может стоить больше 80 тыс. грн. Соответственно, даже минимальный ущерб в этом случае может выйти за рамки лимита.

Слишком низкие лимиты возмещения ставят под угрозу идею европротокола, ведь автовладельцы порой опасаются его оформлять даже при незначительных ДТП. Украинское законодательство устроено таким образом, что если автовладельцы подписывают европротокол, они не могут постфактум получить сумму выше предусмотренного лимита.

"Европротокол не предусматривает вызов полиции, а водители не всегда могут объективно оценить ущерб. – объясняет Гороховский. – Плюс бывает скрытый ущерб, который можно оценить только на СТО. Потому люди боятся пользоваться европротоколом даже при мелких ДТП. Им проще вызвать полицию, создать пробку, 3 часа ждать оформления".

В свою очередь увеличение лимитов даст людям больше уверенности, что их ущерб будет покрыт. Потому количество автомобилистов, которые решают вопросы без полиции, может увеличиться.

Чтобы страховая компания могла выплатить пострадавшим больше, ей нужно откуда-то взять эти деньги. Собирая страховые платежи, страховщики формируют резервы и уже с них выплачивают ущерб. Потому, если повышаются лимиты выплат, должна вырасти и стоимость страхового полиса. Насколько же она вырастет?

Гороховский уверен: несмотря на то, что лимиты могут повысить существенно, рост стоимости полиса таким стремительным не будет:

"Стоимость полиса не пропорциональна выплатам, там математика немного сложнее. Думаю, если на 3-5% вырастет стоимость полисов – этого уже должно хватить".

В то же время Прохода считает, что рост может быть более значительным:

"Сложно спрогнозировать, но как показывает практика, полисы дорожают не на 5%, а порядка 10-20%. Потому для людей это может быть существенно".

Если же повышение действительно будет значительным, есть вероятность, что автолюбители начнут экономить, оформлять страховки в компаниях ниже по рейтингу и соответственно пострадавшие не будут получать выплаты должным образом.

В целом, рост страховых выплат – это палка о двух концах. Действительно, благодаря ему все больше автомобилистов смогут получать должное возмещение. К тому же, без опасения предпочитать европротокол вызову полиции. Но в то же время, когда растет страховое возмещение, оно тянет за собой и рост стоимости самой услуги. А это значит, что не все владельцы авто смогут позволить себе качественный полис. Часть из них будут выбирать не дорогие и сомнительные страховые компании. А значит, больше выплат окажется под угрозой.