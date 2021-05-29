Спрос на украинских заробитчан в Польше взлетел: кому платят по 75 тыс. грн в месяц

Спрос на украинских заробитчан в Польше в мае по сравнению с ранним весенним периодом взлетел на 36%. Размер зарплат при этом варьируется от 20 тыс. (грузчики) до 75 тыс. (дальнобойщики) гривен.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. "Пандемия и карантинные ограничения все же уменьшили количество соискателей, которые претендуют на работу именно в Польше. На это повлияло и внутреннее уменьшения спроса на работников из-за кризиса в отраслях, что традиционно становились местом трудоустройства для украинских мигрантов", – отметила эксперт.

Польша остается лидером среди пятерки стран, куда украинцы чаще всего отправляются на поиски работы. Соискатели ищут вакансии не только разнорабочего характера, но и требующие профессиональной квалификации. За такие работы украинцы могут получать значительно выше в зависимости от требований работодателя и специфики отрасли.

Согласно данным сайта по поиску работы Jooble, за последние месяцы спрос соискателей на работу в Польше вырос более чем на 36% по сравнению с ранним весенним периодом. Спрос на работу за границей с начала года то растет, то падает в зависимости от ограничений или послаблений въезда в определенную страну.

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Согласно аналитике Jooble, самыми востребованными специалистами в Польше в 2021 году, стали:

разнорабочий – с зарплатой в пределах 20000 - 28000 грн/мес;

упаковщик – 25000-35000 грн/мес;

грузчик – с зарплатой 20000-30000 грн/мес;

водитель дальнобойщик – заработная плата 30000- 75 0000 грн/мес;

строитель – зарабатывающий в зависимости от вида работ 30000-45000 грн/мес;

уборщик — 15000 - 20000 грн/мес;

швея — 22000 - 35000 грн/мес;

сварщик — 25000 - 50000 грн/мес;

водитель — 28000 - 35000 грн/мес.

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