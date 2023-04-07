В Украине большой дом рядом с морем продают за $6 тысяч: как выглядит жилье 

В Украине дом недалеко от Черного моря можно купить за $6 тысяч. За такие деньги продают недвижимость в небольших населенных пунктах в Одесской области.

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Об этом говорится в данных профильного портала. Так, кирпичный пятикомнатный дом в жилом состоянии можно купить в селе Тузлы Одесской области. В доме есть центральный водопровод, электроэнергия, плита. Также построена беседка, мангал, автонавес, тераса.

"Дом и участок приватизированы, документы в порядке (можно проверить по кадастровому номеру). Удобное расположение рядом с соленым озером (лиман). Есть возможность рыбачить, до морского пляжа всего 12 км", – говорится в объявлении.

В доме есть пять комнат, водопровод, канализация, кухня, туалет. Также есть большой виноградник. Недостаток: печное отопление. Все соседи, как говорится в объявлении, пенсионного возраста. "Окна стоит поменять, фасад укрепленный (без трещин). Цена указана вместе со всей мебелью", – говорится в объявлении.

Отметим, в этом же населенном пункте дома, которые находятся ближе к пляжу, можно купить по цене в два раза выше (около $10-12 тысяч). При этом в крупных населенных пунктах на морском берегу недвижимость продается по цене от $50 тыс. Дома в Одессе могут стоить около $100 тыс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине купить дом в Карпатах можно за $5 тысяч. Недвижимость при этом необходимо отремонтировать.

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