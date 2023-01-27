Спальник, теплая одежда, газовая горелка: туристические лайфхаки, которые помогут пережить зиму
Россия продолжает наносить удары по энергоинфраструктуре Украины. В настоящее время она уже разрушила 75% тепловой генерации Украины, а производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление. Пережить же это украинцы могут с помощью ряда туристических лайфхаков, которые помогут и не замерзнуть зимой, и не остаться без пищи.
Прежде всего, следует подготовить все необходимые вещи, рассказывает Visit Ukraine. В частности:
- удобную обувь;
- теплую одежду;
- средства личной гигиены;
- павербанки;
- газовые горелки баллоны;
- свечи;
- электрогенераторы;
- фонари;
- солнечные панели.
"Компактная газовая горелка – девайс каждого туриста, который поможет разогреть или приготовить еду, вскипятить воду, если в вашем доме исчезнет электроснабжение. Туристы советуют отдавать предпочтение посуде с маленьким объемом и тонкими стенками. Таким образом вы сэкономите газ", – говорится в материале.
При этом подчеркивается: на горелке лучше готовить каши, макароны, хлопья. Не рассчитывайте таким способом варить борщ для 10 человек.
В то же время, советуют авторы материала, следует также запастись непортящейся пищей – на случай, если не будет возможности готовить. Это могут быть:
- сухофрукты или орешки;
- шоколад;
- энергетические батончики;
- мед;
- сало;
- консервы и т.д.
"Полноценное питание является дополнительным фактором, который не даст замерзнуть. Поэтому не забывайте есть даже если не можете приготовить теплое блюдо", – подчеркивается в материале.
Также следует подготовить теплую одежду. Прежде всего, нужно обратить внимание на имеющий лучшие свойства теплосбережения флис – в такой одежде очень и тепло, и свободно двигаться.
Кроме этого рекомендуется приобрести комплект термобелья. При его выборе же следует обратить внимание на содержание шерсти в изделии.
"Самым теплым будет белье из шерсти мериноса, но и самым дорогим. Бюджетный вариант – термобелье на микрофлисе. Существует также и термобелье по синтетике – оно подходит только для активного спорта или досуга. Она категорично не подойдет для утепления в домашних условиях", – объясняют авторы материала.
Важно также подготовить место для сна. Спать в тепле помогут:
- спальник – если человек в спальнике не замерзает в походах, то в комнате тоже будет комфортно. Вкладка для него должна быть из специальной ткани или микрофлиса – путешествиях его используют как постельное белье, а вашей кровати он прибавит несколько градусов;
- палатка – от дыхания она быстро нагреется, поэтому спать в ней может быть теплее, чем прямо в постели;
- грелка. Если у вас нет специальной грелки, можно набрать в бутылку горячую воду.
Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы избежать переохлаждения на улице, нужно придерживаться нескольких правил. В частности, не пить алкогольные напитки, а также постоянно двигаться.
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