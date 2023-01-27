Спальник, теплая одежда, газовая горелка: туристические лайфхаки, которые помогут пережить зиму

Россия продолжает наносить удары по энергоинфраструктуре Украины. В настоящее время она уже разрушила 75% тепловой генерации Украины, а производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление. Пережить же это украинцы могут с помощью ряда туристических лайфхаков, которые помогут и не замерзнуть зимой, и не остаться без пищи.

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Прежде всего, следует подготовить все необходимые вещи, рассказывает Visit Ukraine. В частности:

удобную обувь;

теплую одежду;

средства личной гигиены;

павербанки;

газовые горелки баллоны;

свечи;

электрогенераторы;

фонари;

солнечные панели.

"Компактная газовая горелка – девайс каждого туриста, который поможет разогреть или приготовить еду, вскипятить воду, если в вашем доме исчезнет электроснабжение. Туристы советуют отдавать предпочтение посуде с маленьким объемом и тонкими стенками. Таким образом вы сэкономите газ", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: на горелке лучше готовить каши, макароны, хлопья. Не рассчитывайте таким способом варить борщ для 10 человек.

В то же время, советуют авторы материала, следует также запастись непортящейся пищей – на случай, если не будет возможности готовить. Это могут быть:

сухофрукты или орешки;

шоколад;

энергетические батончики;

мед;

сало;

консервы и т.д.

"Полноценное питание является дополнительным фактором, который не даст замерзнуть. Поэтому не забывайте есть даже если не можете приготовить теплое блюдо", – подчеркивается в материале.

Также следует подготовить теплую одежду. Прежде всего, нужно обратить внимание на имеющий лучшие свойства теплосбережения флис – в такой одежде очень и тепло, и свободно двигаться.

Кроме этого рекомендуется приобрести комплект термобелья. При его выборе же следует обратить внимание на содержание шерсти в изделии.

"Самым теплым будет белье из шерсти мериноса, но и самым дорогим. Бюджетный вариант – термобелье на микрофлисе. Существует также и термобелье по синтетике – оно подходит только для активного спорта или досуга. Она категорично не подойдет для утепления в домашних условиях", – объясняют авторы материала.

Важно также подготовить место для сна. Спать в тепле помогут:

спальник – если человек в спальнике не замерзает в походах, то в комнате тоже будет комфортно. Вкладка для него должна быть из специальной ткани или микрофлиса – путешествиях его используют как постельное белье, а вашей кровати он прибавит несколько градусов;

палатка – от дыхания она быстро нагреется, поэтому спать в ней может быть теплее, чем прямо в постели;

грелка. Если у вас нет специальной грелки, можно набрать в бутылку горячую воду.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы избежать переохлаждения на улице, нужно придерживаться нескольких правил. В частности, не пить алкогольные напитки, а также постоянно двигаться.

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