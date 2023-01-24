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Не пить алкоголь и много двигаться: спасатели рассказали, как избежать переохлаждения на улице

Роман Костюченко
Личные финансы
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Как избежать переохлаждения на улице

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали украинцам, как избежать переохлаждения на улице. Для этого нужно придерживаться нескольких правил – в частности, не пить алкогольные напитки, а также постоянно двигаться.

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Там объяснили: алкоголь согреться не поможет. Он лишь поспособствует усилению утраты тепла.

"По возможности заходите в помещения. Чтобы согреться", – рекомендуют в ГСЧС.

Кроме того, отмечают там, есть также и другие правила, соблюдение которых поможет избежать переохлаждения. Ими являются:

  • потребление согревающих напитков – в частности, чая, – а также высококалорийной пищи;
  • постоянное движение – в частности, пальцами.

"Если почувствовали признаки переохлаждения, немедленно зайдите в помещение. Или обратитесь к врачу", – посоветовали в ГСЧС.

Как избежать переохлаждения на улице

В свою очередь, в Киевской областной военной администрации (ОВА) ранее рассказали, что для сохранения тепла в помещении и согревания тела следует соблюдать 6 правил. В частности:

  • подготовить дополнительные источники тепла (к примеру, грелки);
  • выбрать одну комнату для обогрева;
  • наклеить теплоотражающую пленку за батареями;
  • пить и есть горячее;
  • узнать о месте расположения "пунктов несокрушимости".

Также там предостерегли украинцев от ряда действий, которые могут привести к негативным последствиям. Ими являются:

  • употребление алкоголя ради создания ложного ощущения согрева;
  • использование в помещениях "буржуек", газовых баллонов и пр.;
  • обогрев неприспособленными для этого средствами;
  • использование более одного обогревателя.
Как сохранить тепло в помещении и согреться

Как сообщал OBOZREVATEL, потеря тепла из дома через полы и фундамент составляет до 25%, стены – до 30%, окна и двери – 25% и крышу – до 20%. Утепление дома или квартиры поможет минимизировать потерю тепловой энергии, а также уменьшить поступление холода в помещение. Утепление жилья – дело не из дешевых, но существуют экономичные способы. Какие, читайте в материале.

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