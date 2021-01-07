Соцсети украинцев крадут мошенники: загоняют в долги и устанавливают вирусы

В Украине участились случаи взлома аккаунтов в социальных сетях. После их используют для того, чтобы просить у знакомых жертвы деньги взаймы, кроме того, с украденных страниц рассылают сообщения со ссылками на вредоносное программное обеспечение.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Количество украинцев в соцсетях и мессенджерах растет с каждым месяцем, вместе с тем увеличивается и число пострадавших от кибератак, рассказывает эксперт в сфере кибербезопасности Глеб Пахаренко. С таким мнением соглашаются большинство опрошенных аналитиков.

"Если раньше взломщики целились на крупную добычу, например на счета компаний, то теперь появилось больше способов монетизировать взломанные аккаунты, и проблема затрагивает большее количество людей", – рассказывает OBOZREVATEL соучредитель "Украинского Киберальянса" Андрей Баранович.

Как монетизируют взломанные аккаунты:

требуют деньги для того, чтобы вернуть доступ к аккаунту;

рассылают просьбы одолжить деньги "друзьям" в соцсетях;

шантажируют личной информацией, которую получают из соцсетей и взломанных девайсов;

через программное обеспечение получают доступ к мобильному банкингу.

Иногда украденный аккаунт уже невозможно восстановить, добавляет Пахаренко. К примеру, если завладели учетной записью в Telegram и сменили номер телефона, пройти процедуру восстановление будет крайне сложно.

"Если открыли линк от "друга", аккаунт которого взломали, можете попасть на рекламу, на папку загрузки. На устройство может быть загружена программа, которая после автоматически без подтверждения "доскачивает" другое вредоносное программное обеспечение. Иногда по линку можно попасть на сайт, который потребует ввести личные данные, данные банковской карты", – говорит руководитель отдела внешних коммуникаций и маркетинга антивирусной компании Zillya! Владислав Андрианов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал разговор с мошенником, которому удалось заставить украинку переслать ему 500 грн. После этого злоумышленник пропал.