Соцмережі українців крадуть шахраї: заганяють в борги і встановлюють віруси

В Україні почастішали випадки злому акаунтів в соціальних мережах. Після їх використовують для того, щоб просити у знайомих жертви гроші в борг, крім того, з вкрадених сторінок розсилають повідомлення з посиланнями на шкідливе програмне забезпечення.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Кількість українців у соцмережах і месенджерах зростає з кожним місяцем, водно час збільшується і число постраждалих від кібератак, розповідає експерт в сфері кібербезпеки Гліб Пахаренко. З такою думкою погоджуються більшість опитаних аналітиків.

"Якщо раніше зломщики цілилися на велику здобич, наприклад на рахунки компаній, то тепер з'явилося більше способів монетизувати зламані облікові записи, і проблема зачіпає більшу кількість людей", – розповідає OBOZREVATEL співзасновник "Українського Кіберальянса" Андрій Баранович.

Як монетизують зламані облікові записи:

вимагають гроші для того, щоб повернути доступ до акаунту;

розсилають прохання позичити гроші "друзям" в соцмережах;

шантажують особистою інформацією, яку отримують з соцмереж і зламаних девайсів;

через програмне забезпечення отримують доступ до мобільного банкінгу.

Іноді вкрадений аккаунт вже неможливо відновити, додає Пахаренко. Наприклад, якщо заволоділи обліковим записом в Telegram і змінили номер телефону, пройти процедуру відновлення буде вкрай складно.

"Якщо відкрили лінк від "друга", аккаунт якого зламали, можете потрапити на рекламу, на папку завантаження. На пристрій може бути завантажена програма, яка після автоматично без підтвердження дозавантажує інше шкідливе програмне забезпечення. Іноді по лінку можна потрапити на сайт, який зажадає ввести особисті дані, дані банківської картки", – говорить керівник відділу зовнішніх комунікацій і маркетингу антивірусної компанії Zillya! Владислав Андріанов.

Раніше OBOZREVATEL публікував розмову з шахраєм, якому вдалося змусити українку переслати йому 500 грн. Після цього зловмисник зник.