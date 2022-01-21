Соцсети становятся платными? Крупнейшие платформы начали тестировать подписки за деньги

Сервис TikTok начинает тестирование модели платной подписки. Она может позволить взимать плату с людей за просмотр контента. Эта стратегия похожа на ту, что сейчас тестирует Instagram. Ранее платные подписки ввели и другие соцсети, такие как Twitter. Деньги с пользователей будут брать только за некоторый эксклюзивный контент, основные функции соцсетей (создание постов, комментарии, общение в мессенджерах) останутся бесплатными.

В Instagram уже запустили пробные версии подписки. Подразделение Meta Platforms Inc. заявило, что функция может предоставить создателям контента еще один способ зарабатывать деньги на своих подписчиках, говорится в материале The Wall Street Journal.

Кстати, Twitter запустил аналогичную концепцию "Super Follows" в 2021 году. А вот TikTok, принадлежащий китайской холдинговой интернет-компании ByteDance, не предоставил более подробной информации о планах подписки, ценах или тестировании.

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Компания лишь заявила, что такая функция скоро появится. "Мы всегда думаем о новых способах принести пользу нашему сообществу и обогатить опыт TikTok", – отметил представитель соцсети.

По данным Meta, стоимость ежемесячной подписки в Instagram варьируется от 0,99 до 99,99 долларов. В Twitter могут взимать от 2,99 до 9,99 долларов в месяц за контент.

Ранее нововведение на своей странице анонсировал глава соцсети Адам Моссери. Он отметил: новая функция позволит авторам монетизировать контент и зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом.

Тестирование функции Instagram проходит в США – для небольшого количества авторов. Впрочем, уже в ближайшие месяцы планируется расширить их количество. Участникам платной подписки доступен эксклюзивный контент. В частности:

эфиры;

stories.

Кроме того, автор видит, кто из его подписчиков платит ему за эксклюзивный контент. Соответствующий значок будет расположен рядом с названиями профиля его подписчиков.

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