Сотни гривен с каждой кассы: Союз потребителей назвал популярные схемы обмана покупателей

При расчете наличными в супермаркете, на АЗС или где-либо еще покупатель может столкнуться с элементами обмана. В частности, ему могут не додать сдачи мелочью.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Есть множество других схем обмана покупателей, при этом выгоду получает не кассир или продавец, а торговая точка.

"Вам могут недодать 50 копеек, 70 копеек, в зависимости от того, как вы себя ведете. Если вы начнете что-то спрашивать, они вам додадут", – уточнил эксперт.

При этом он подчеркнул: "Если у кассира нечем дать сдачу, он должен выдать ее вам в плюс, а не себе в плюс, как они это делают. Кабинет министров издал постановление о том, что все, что до 5 копеек, остается в кассе супермаркета. Если вам на сдачу должны выдать 6 копеек, они должны выдать 10 копеек. Но они же недодают намного больше".

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С целью обмана супермаркет намеренно может не завозить мелочь на кассы. Хотя "это прямая обязанность владельца". "Таким образом они получают прибыль по кассе в конце дня и фиксируют ее как дополнительную прибыль, но по документам никак не фиксируют", – пояснил он.

Еще одна распространенная схема такова: в торговом зале объявляется об акции на какой-либо товар, но на кассе покупатель узнает, что такой акции нет.

Используется и такая схема, при которой товары с уценкой продают как товары без уценки. "Почему-то пробивается штрих-код цены, но не пробивается штрих-код уценки, и вы платите за него по полной стоимости", – рассказал Несмиянов.

"Есть еще одна хитрая схема: вам дают сдачу и смотрят, видите вы ее или нет. Вы дали 500 гривен, а вам считают сдачу так, как будто вы дали 200", – добавил он.

По словам эксперта, однажды он был свидетелем случая, когда девушке, покупавшей 1 пару носков, на кассе пробили 23 пары. "Она рассчитывалась картой и только дома обратила внимание, что у нее в чеке 23 пары носков".

Несмиянов поделился рекомендациями о том, что следует делать в случае подобного обмана. "Зовите администратора и спрашивайте, на основании чего в кассе произошла такая история. Предлагайте два пути решения проблемы: вызываем полицию или просто возвращаем деньги".

Если администрация отказывается возмещать ущерб, полиция фиксирует факт обсчета на кассе. "Все определяется очень легко. У них есть количество проданного товара и фактическая сумма на кассе. Думаю, там будет плюс до сотен гривен на одну кассу", – предположил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, ранее волонтер Андрей Козак рассказал о схеме обмана покупателей, которую используют в одной из сетей супермаркетов. Там не выдают сдачу мелочью, ссылаясь на то, что ее нет.